REYL-Gruppe lanciert ihre neue Imagekampagne «SUCCESS. TOGETHER.»

GENF und ZÜRICH, 29. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Die REYL Gruppe lanciert ihre Imagekampagne mit einer neuen Markenpositionierung unter dem Titel «SUCCESS. TOGETHER.» - inspiriert durch den kollektiven Erfolg seiner Kunden und Teams.

Seit der Gründung 1973 hat die REYL-Gruppe ein dynamisches Wachstum erlebt. Sie ist gleichzeitig ihren unternehmerischen Werten und ihrem Innovationswillen treu geblieben. Als Bankpartner hat die REYL-Gruppe ihr Geschäftsmodell angepasst und diversifiziert, um ihre Kunden bei der Erreichung ihrer persönlichen, unternehmerischen und institutionellen Ziele zu unterstützen. Das langfristige Engagement für Servicequalität, Kundennähe und Kreativität bei den angebotenen Lösungen beruht auf der Überzeugung, dass Erfolg ein kollektives Konzept ist, das die Bündelung individueller Leistungen erfordert.

Heute setzt die REYL Gruppe ihre Entwicklung in allen ihren Märkten aktiv fort und unterstützt mit ihren Geschäftsbereichen Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services und Asset Management einen Kundenkreis von internationalen Unternehmern und institutionellen Anlegern.

Die REYL-Gruppe hat in letzter Zeit mehrere wichtige Initiativen lanciert, wie z.B. die Gründung des digitalen Finanzdienstleister Alpian für so genannte «wohlhabende» Kunden, die Gründung der Impact Investment Tochtergesellschaft Asteria Investment Managers, die Lancierung der Aktivität Fund Representation Solutions und das Sponsoring-Abkommen mit Swiss Paralympic.

Um diese Dynamik widerzuspiegeln, entwarf die REYL-Gruppe eine Imagekampagne mit einer neuen Markenpositionierung unter dem Titel «SUCCESS. TOGETHER.» die das direkte Verhältnis zwischen kollegialer Anstrengung und kollektivem Erfolg veranschaulicht. Beide sind auf ein gemeinsames Ziel gerichtet. Diese Beziehung ist sowohl ein rein interner Kontext als auch eine Partnerschaft mit den Kunden. Diese neue Kampagne reflektiert den Charakter der Marke, die auf sich selbst überbieten, streben nach Exzellenz, Teamgeist und Einfühlungsvermögen beruht.

Jérôme Koechlin, Leiter der Kommunikation bei REYL & Cie, betont: «Diese neue Kampagne illustriert die Tugend des Teamerfolgs. Sie wird durch ein starkes, kohärentes und authentisches Erscheinungsbild gefeiert und offenbart. Es kommt eine zutiefst menschliche Gruppendynamik ans Licht. Die Emotionen sind greifbar, real und gemeinsam offenbart. Wir sind überzeugt, dass wirksames Handeln das Ergebnis von Zusammenhalt, Optimismus und Intelligenz ist - sowohl individuell als auch gemeinsam. Die Kernwerte Engagement, Einfallsreichtum, Einfühlungsvermögen und Integrität sind die Säulen dieses kollektiven Erfolgs. Gemeinsam zum Erfolg zu kommen, ist unser Leitmotiv.»

François Reyl, Chief Executive Officer von REYL & Cie, unterstreicht: «Die Schlüsselelemente der Entwicklung unserer Markenpositionierung konzentrieren sich auf vier Kernbereiche, die unsere DNA als Unternehmen veranschaulichen: der starke Zusammenhalt unserer Teams innerhalb einer menschenorientierten Bank, der starke Unternehmergeist, der 360°-Ansatz, der integrierte und innovative Lösungen begünstigt, die das kombinierte Know-how aller unserer Mitarbeiter nutzen, sowie die langfristige Ausrichtung der Interessen auf unsere Kunden.»

Die kreativen Elemente der neuen Markenkampagne der REYL-Gruppe werden in allen Kommunikations- und kommerziellen Medien verbreitet. Entdecken Sie die visuellen Darstellungen der «SUCCESS. TOGETHER.» Kampagne hier und den Kampagnenfilm hier, der mit den Agenturen LiveTeams und Habefast produziert wurde.

