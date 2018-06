Il gusto pluripremiato di Bertolli, la nuovissima bottigila "Lucca Bottle"

ORO al Japan Olive Oil Prize (JOOP) per Bertolli Black Label

al Japan Olive Oil Prize (JOOP) per ORO alla London International Olive Oil Competition per Bertolli Black Label

alla London International Olive Oil Competition per ARGENTO alla New York International Olive Oil Competition per Bertolli Premium Edition

Per il comunicato stampa multimediale completo, fare clic qui: https://www.prnasia.com/mnr/bertolli_201806.shtml

Bertolli è oggi, senza dubbio, il primo marchio di olio nel mondo e il leader del mercato in almeno una dozzina su 40 paesi in cui è venduto, un risultato che nessun altro marchio ha ottenuto.

"Siamo sempre felicissimi di ricevere ulteriori riconoscimenti da tutto il mondo per i nostri marchi, come dimostrano le ultime vittorie di Bertolli in gare prestigiose," ha dichiarato Miguel De Jaime Guijarro, Deoleo Chief Commercial Officer. "Miriamo ad essere leader sul mercato, e per farlo, ci innoviamo in maniera costante per portare avanti il buon nome dei marchi. Inoltre, con il nuovo progetto "Lucca Bottle", abbiamo cercato di valorizzare le credenziali del marchio e di comunicare in modo chiaro gli elementi che fanno parte della storia e dell'eredità."

Il pregio delle combinazioni di questo olio che ha vinto due premi è il suo impareggiabile equilibrio.

Premium Edition Black offre esattamente il giusto mix di amarezza ed una decisa vivacità pepata, che lo portano ad avere una personalità tutta sua. Premium Edition Green ha un gusto più fresco, che combina note amare con l'acidità delle erbe aromatiche e della scorza di limone.

Bertolli, un marchio fondato nel 1865, produce queste due uniche combinazioni con la stessa filosofia che si trova alla base di tutti i suoi prodotti: rendere il processo semplice e concentrarsi sull'essenziale per raggiungere una purezza assoluta nel prodotto finale.

Infatti, questa è la massima di Francesco Bertolli, il fondatore dell'azienda. Come dice lui, "Ingredienti puri e naturali, preparati in tutta la loro semplicità, sono l'essenza di un cibo dal gusto eccezionale." Così Bertolli continua, dopo 153 anni, a dimostrare che questo approccio è valido e ha successo oggi come allora.

Premium Edition Black e Premium Edition Green rendono possibile la combinazione tra la più alta qualità di sempre di olio di oliva e la passione che il marchio mette nei suoi prodotti, che si riflette su come il nostro team si impegna in ogni fase per ottenere squisiti risultati, frutto di una solida conoscenza delle basi.

Contatto Media

Renee Enman

Renee.Enman@deoleo.com

FONTE Deoleo