Il lancio di un nuovo treno merci tra Chengdu e l'Europa col tema del panda promuove Sichuan come attraente meta turistica

CHENGDU, Cina, 26 dicembre 2017 /PRNewswire/ -- A tutto il 4 dicembre 2017, sono stati completati 777 viaggi ferroviari tra la stazione ferroviaria internazionale di Chengdu e 11 destinazioni in Europa; Praga nella Repubblica Ceca e Tilburg nei Paesi Bassi sono due tra le destinazioni più frequenti. Tra le città cinesi incluse nel piano ferroviario espresso tra Cina ed Europa, Chengdu ha visto la maggior quantità di traffico sia come punto di partenza che come stazione di arrivo, rappresentando quasi un terzo di tutti i viaggi in programma in base al piano. La cerimonia per il lancio della campagna di promozione turistica "Più che i soli panda" per i treni tra Cina ed Europa (Sichuan-Europe Express) si è tenuta nella zona dedicata alla logistica moderna e al commercio del distretto di Qingbaijiang, Chengdu, alle ore 10 del 15 dicembre 2017. Organizzato congiuntamente dalla Commissione di sviluppo provinciale del turismo di Sichuan e dall'Ufficio dei porti d'ingresso e logistica di Chengdu, l'evento è stato progettato a sostegno dell'iniziativa cinese della "nuova via della seta", per generare sinergia con il futuro anno del turismo Cina-Unione Europea 2018, e allo scopo di aprire la porta a opportunità nuove e senza precedenti per sospingere ulteriormente lo sviluppo del settore turistico della provincia.