Il marchio di cibo importato Youngme della LYFEN al debutto nella seconda edizione del China International Import Expo 2019

Il lancio di Youngme della LYFEN al CIIE 2018 è stato un passo importante nell'implementare la strategia dell'azienda verso la costruzione di una piattaforma globale. Posizionato come marchio di snack che importa prodotti selezionati da tutto il mondo, Youngme ha lanciato quasi 100 articoli in nove categorie principali lavorando con produttori leader di oltre 20 paesi e regioni del mondo, come Australia, Francia, Russia, Corea del Sud, Regno Unito e USA, offrendo ai consumatori una gamma diversificata di autentici snack internazionali e prodotti correlati.

LYFEN ha rafforzato le sue competenze come brand nazionale cinese lavorando con il CIIE attraverso il suo marchio di prodotti importati Youngme, promuovendo pienamente l'implementazione della sua strategia di sviluppo globale che ha denominato "Brand cinese, produzione internazionale e condivisione globale". LYFEN cerca nuove risorse, prodotti e partner come compratore partecipando al CIIE 2019 oltre a offrire prodotti selezionati di alta qualità come espositore.

LYFEN non è soltanto un brand nazionale cinese, ma anche creatore, realizzatore e leader nel mercato cinese nella catena degli snack food. Ad oggi, LYFEN ha aperto quasi 2.800 negozi in più di 100 città e 24 province in tutto il paese, creando un nuovo scenario retail multicanale che comprende la sua app proprietaria, una presenza e-commerce ed altri canali di vendita.

Guardando avanti, LYFEN si propone di continuare a sviluppare più snack di qualità stringendo partnership con produttori di cibo nei paesi coinvolti nella Nuova Via della seta.

"Faremo leva sul CIIE come piattaforma per espandere e rafforzare ulteriormente LYFEN e Youngme per portare più cibi importati di alta qualità ai consumatori interni," ha detto l'AD di LYFEN Yu Ruifen. "Al contempo, dobbiamo anche focalizzarci sulla strategia verso l'esterno per espandere l'export dei nostri prodotti premium verso i paesi esteri."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1025762/LYFEN.jpg

