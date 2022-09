Il Natural Diamond Council nomina la nuova ambasciatrice delle celebrità, e svela la prossima campagna pubblicitaria globale

La nuova campagna "To Treasure, Now and Forever" celebra la longevità, la bellezza e la versatilità dei diamanti naturali in tutti i ruoli che si possono svolgere nella vita

LONDRA, 20 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Il Natural Diamond Council (NDC) annuncia l'imminente lancio della sua campagna pubblicitaria globale con il sentiment: "To Treasure, Now and Forever" che vede Lily James, l'attrice britannica appena nominata, diventare ambasciatore globale.

Lily James Stars in Natural Diamond Council's Campaign as the New Global Ambassador

Lily James ha avuto una carriera di attrice internazionale diversificata ed è una celebrata stella hollywoodiana che di recente ha ricevuto la sua prima nomination agli Emmy come attrice principale in una miniserie per la sua interpretazione di Pamela Anderson in Pam & Tommy. Il prossimo lungometraggio di Lily James, Providence, è attualmente in fase di post-produzione.

"Lily James è il paradigma moderno dei diamanti naturali", afferma David Kellie, CEO del Natural Diamond Council. "Con la sua recente nomination agli Emmy, Lily è stata riconosciuta come una delle principali attrici mondiali. Il talento, la versatilità e l'autenticità che la contraddistinguono sono gli attributi perfetti per rappresentare i diamanti naturali. Siamo entusiasti che si unisca a noi per consolidare il successo di un altro anno da record per i gioielli con diamanti naturali".

"Sono entusiasta e orgogliosa di essere l'ambasciatrice mondiale del Natural Diamond Council", afferma Lily James. "È stato illuminante scoprire l'impatto positivo dell'industria dei diamanti naturali nel mondo e il suo impegno per un miglioramento continuo. Sono ansiosa di assistere in prima persona a tutto questo nel mio nuovo ruolo".

Lily James brilla nell'universo dei diamanti naturali dell'NDC, fungendo da ispirazione principale per il video della campagna di 45 secondi, che cattura una serie di scene significative della miriade di ruoli che Lily James interpreta dentro e fuori la macchina da presa. Ambientato a Londra, dove Lily James risiede, il video attira l'attenzione sulla sua eroina per strada, sul set e sul palcoscenico. Ogni momento, piccolo o grande che sia, è decorato dagli ornamenti più significativi della vita, scintillanti gioielli di diamanti che sottolineano il manifesto del video, "To Treasure, Now and Forever."

"Le donne che acquistano per sé i diamanti naturali continuano a essere un elemento trainante della crescita del settore", afferma David Kellie. "Oggi le donne giocano molti ruoli nella vita, e l'acquisto di gioielli con diamanti naturali è un modo per esprimere gratificazione, amore per sé stesse e individualità che cerchiamo di personalizzare attraverso il video della campagna. La gioielleria dei diamanti ricorda costantemente l'approccio meritocratico, indipendentemente da quello che la donna ha realizzato!"

In qualità di organizzazione no-profit indipendente dal marchio che celebra la creatività e i valori della categoria dei diamanti naturali, la campagna dell'NDC presenta una gamma di gioielli con diamanti, da quelli di base come braccialetti tennis e collane, orecchini e anelli, a creazioni originali tra cui pendenti o braccialetti a spirale. Tutti questi pezzi provengono da designer indipendenti, marchi e partner retail ufficiali NDC, che gestiranno la campagna nel 2023 attraverso un programma pubblicitario cooperativo.

Partendo dal successo delle precedenti campagne pubblicitarie dell'NDC, Lily James indossa gioielli creati appositamente per la campagna che sono protetti da IP ed estensioni di articoli best seller come il pendente Soleil, disegnato da Malyia McNaughton, un'allieva dell'Emerging Designers Diamond Initiative di NDC, che è ora reimmaginato come orecchini e braccialetto. La selezione di gioielli specifici per la campagna è disponibile su richiesta e può essere interpretata dai rivenditori in tutto il mondo. Tutti i gioielli indossati durante la campagna saranno esposti in un look book immersivo su un sito web dedicato alla campagna consultabile su naturaldiamonds.com, che ha ricevuto oltre 130 milioni di visitatori unici nel 2021.

La strategia pubblicitaria si concentra prevalentemente sui video digitali, inclusa la presenza su servizi di streaming, Hulu e Peacock. La creatività della campagna sarà diffusa sui media cartacei e digitali e sarà presente nelle pensiline di transito dei mercati di New York e Los Angeles. La campagna sarà attiva anche nel Regno Unito, in Francia, India, EAU e Cina.

La campagna è stata diretta da Manu Cossu e fotografata da Sasha Marro, oltre a Molly SJ Lowe. Rebecca Corbin-Murray ha fornito il fashion styling a Lily James.

Informazioni sul Natural Diamond Council:

il Natural Diamond Council (NDC) ispira e informa i consumatori sull'incredibile mondo dei diamanti naturali attraverso la sua piattaforma Only Natural Diamonds. La piattaforma è l'autorevole editore di tutto ciò che riguarda i diamanti naturali, comprese le celebrità e la cultura pop, le tendenze epiche dei diamanti e dei gioielli, i fidanzamenti e i matrimoni e le guide all'acquisto di diamanti.

L'NDC sostiene l'integrità del settore dei diamanti naturali fornendo trasparenza e approfondendo i progressi di questo campo e i suoi impegni a migliorare ulteriormente. L'NDC è un'organizzazione globale i cui membri operano in quattro continenti e in dieci Paesi, tra cui Canada, Sud Africa e Botswana. Le loro operazioni supportano il sostentamento di 10 milioni di dipendenti del settore e delle loro famiglie in tutto il mondo.

L'NDC opera negli Stati Uniti, in Cina, India, EAU ed Europa.

