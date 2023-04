Il Natural Diamond Council respinge i miti del settore con i fatti

Il Natural Diamond Council continua a promuovere la trasparenza, pubblicando un'analisi per affrontare i miti e i luoghi comuni sull'industria dei diamanti.

LONDRA, 18 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Il Natural Diamond Council, l'autorevole risorsa sui diamanti naturali, ha pubblicato il suo rapporto analitico per l'anno 2023 intitolato Diamond Facts: Addressing myths and misconceptions about the diamond industry (ovvero, affrontare i miti e i luoghi comuni sull'industria dei diamanti). Attraverso questo rapporto, il Natural Diamond Council (NDC) si è proposto di affrontare le disinformazioni sia sui diamanti naturali che su quelli creati in laboratorio.

"In un'epoca in cui i consumatori sono più curiosi e consapevoli che mai, vogliono conoscere i valori e le pratiche commerciali responsabili delle aziende, nonché il settore più ampio da cui effettuano gli acquisti", afferma David Kellie, CEO di NDC. "Qui al Natural Diamond Council, vogliamo aiutare i consumatori a prendere decisioni informate, fornendo informazioni in modo trasparente".

Il rapporto affronta i luoghi comuni errati sull'industria dei diamanti. Tra gli esempi di fatti, tratti direttamente dal rapporto:

In evidenza: i diamanti prodotti in laboratorio si possono distinguere dai diamanti naturali.

Dati a supporto:

Tutti i diamanti prodotti in laboratorio possono essere rilevati tramite l'utilizzo di strumenti di verifica professionali.

Prodotti in massa in poche settimane (a differenza dei miliardi di anni necessari affinché un diamante naturale si formi sotto la superficie terrestre), i diamanti prodotti in laboratorio presentano caratteristiche e modelli specifici legati alla loro crescita.

In evidenza: non tutti i diamanti prodotti in laboratorio sono sostenibili.

Dati a supporto:

I diamanti prodotti in laboratorio replicano il processo naturale di creazione di diamanti, che richiede una considerevole quantità di energia elettrica, principalmente dalla rete nazionale.

Oltre il 60% dei diamanti creati in laboratorio è prodotto in massa in Cina e India , dove rispettivamente il 63% e il 74% delle reti elettriche è alimentata a carbone.

, dove rispettivamente il 63% e il 74% delle reti elettriche è alimentata a carbone. La produzione di diamanti in laboratorio può richiedere temperature che si avvicinano al 20% della temperatura della superficiale solare.

In evidenza: il processo di formazione dei diamanti naturali significa che sono intrinsecamente rari. Sono una risorsa naturale limitata.

Dati a supporto:

La formazione avviene nell'arco di milioni - talvolta miliardi - di anni e si verifica in zone limitate del manto terrestre, a temperature e pressioni estreme.

Il recupero globale dei diamanti naturali ha raggiunto l'apice nel 2005, per poi decrescere del 30% nel corso degli ultimi 16 anni.

La quantità di diamanti da 1 carato recuperati annualmente equivale al volume a quello di una palla medica.

In evidenza: i diamanti creati in laboratorio hanno subito un significativo deprezzamento dei prezzi negli ultimi anni.

Dati a supporto:

Dal 2016 al 2023, il prezzo medio di un diamante creato in laboratorio da 1,5 carati è diminuito di oltre il 74%.

Seppure i prezzi dei diamanti naturali hanno subito fluttuazioni negli ultimi 35 anni, in media questi sono aumentati del 3% all'anno.

In evidenza: l'approvvigionamento etico è una priorità per il settore dei diamanti naturali.

Dati a supporto:

Grazie al Kimberley Process, voluto dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization), il commercio di diamanti grezzi è rigorosamente regolamentato per garantire che sia privo di conflitti.

Il Responsible Jewellery Council (RJC) assicura un approvvigionamento responsabile attraverso certificazioni verificate da terzi.

Marchi, rivenditori e gioiellieri, stanno implementando sempre più protocolli e politiche di approvvigionamento etico per garantire la trasparenza nelle loro catene di approvvigionamento.

In evidenza: i diamanti naturali contribuiscono a proteggere la biodiversità su un'area delle dimensioni delle città di New York, Chicago, Washington D.C. e Las Vegas combinate. Si tratta di quasi quattro volte il terreno utilizzato dalle aziende membri dell'NDC per il recupero dei diamanti naturali a livello globale.

Dati a supporto:

De Beers Group, un'azienda leader nel settore dei diamanti, sta lavorando con Kelp Blue allo studio del potenziale delle alghe per immagazzinare carbonio, migliorando al contempo la salute marina.

Diamond Route è una rete creata da De Beers Group per proteggere gli habitat naturali minacciati in Sudafrica e Botswana .

In evidenza: i diamanti naturali avvantaggiano i Paesi da cui provengono. Il settore dei diamanti naturali supporta il sostentamento di 10 milioni di persone in tutto il mondo.

Dati a supporto:

Fino all'80% del valore del diamante grezzo resta nelle comunità locali sotto forma di acquisti locali, benefit occupazionali, programmi sociali, investimenti nelle infrastrutture, tasse, diritti e dividendi pagati dal settore ai rispettivi governi.

Per i membri dell'NDC, l'85% di tutti gli approvvigionamenti è locale.

In Canada , l'industria dei diamanti naturali contribuisce al 24% del PIL totale nei territori nordoccidentali, dove 17 miliardi di dollari sono andati a imprese (NWT) e 7,5 miliardi di dollari a imprese di proprietà indigene (NWT).

Per ulteriori informazioni sul settore dei diamanti, dove vengono affrontati argomenti quali tracciabilità, stoccaggio e altre miti, visitate il sito web: https://www.naturaldiamonds.com/diamondfacts/.

I risultati di queste analisi sono stati ottenuti da una revisione approfondita di un'ampia gamma di ricerche secondarie, condotte da organizzazioni terze ritenute autorevoli in tutto il mondo. Sono stati inoltre consultati esperti del settore e consulenti indipendenti per la sostenibilità in merito ai temi trattati.

