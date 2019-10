Il Sistema Procleix Panther di Grifols con Automated Ready Technology (ART) riceve la marcatura CE

- ART consente una maggiore efficienza del flusso di lavoro e un'agile gestione dei campioni, supportando il percorso dei laboratori verso l'automazione totale

- Il sistema Panther Procleix dotato di ART migliora l'usabilità di sistema, aumenta l'autonomia operativa e consente ai laboratori di selezionare configurazioni efficienti adatte alle esigenze attuali o future di automazione dello screening dei donatori di sangue

- Il programma ART di Grifols è un'iniziativa di ricerca e sviluppo multi-piattaforma a lungo termine per consentire progressi continui nell'ottimizzazione del flusso di lavoro di laboratorio

BARCELLONA, Spagna, 17 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Grifols (MCE: GRF), (MCE: GRF.P) e (NASDAQ: GRFS), leader mondiale nella produzione di medicinali derivati dal plasma e nello sviluppo di soluzioni diagnostiche innovative, ha annunciato oggi di avere ottenuto la marcatura CE per il sistema Procleix Panther dotato di ART.

Basata sul successo del sistema Procleix Panther, la tecnologia ART offre significativi miglioramenti hardware e software che supportano operazioni di banca del sangue di ogni dimensione, come la connettività degli strumenti e la condivisione delle informazioni.

ART supporta gli sforzi di laboratorio per raggiungere la completa automazione dei campioni. Offre un maggiore controllo sul flusso di lavoro e sull'utilizzo del personale, dai processi standard a quelli più complessi. Consente inoltre di collegare fino a 16 strumenti a un sistema di tracciamento per la gestione automatizzata dei campioni.

Ci si aspetta che il sistema Procleix Panther con ART valga a rafforzare la leadership dell'azienda in questo segmento di mercato. Sarà disponibile in tutti i mercati che accettano la marcatura CE dopo l'adempimento di eventuali ulteriori requisiti di registrazione/notifica, mentre la registrazione per gli altri mercati è attualmente in corso

"La marcatura CE rappresenta un altro momento fondamentale dell'impegno della nostra società a collaborare con banche del sangue di tutto il mondo per migliorare la sicurezza del sangue donato e l'ottimizzazione del flusso di lavoro alla luce dell'aumento dei carichi di lavoro e delle carenze di personale", ha dichiarato Carsten Schroeder, Presidente e Amministratore Delegato di Grifols Diagnostic Solutions Inc. "Nell'ambito della nostra missione di migliorare il benessere dei pazienti e la sicurezza del sangue in tutto il mondo, continuiamo a innovare proponendo soluzioni efficienti, versatili e incentrate sull'utente".

Informazioni sul Procleix Panther System

Il Sistema Procleix Panther automatizza tutti gli aspetti dello screening del sangue basato su NAT (Nucleic Acid Technology) su un'unica piattaforma integrata ed è in grado di fornire il massimo rendimento di risultati per metro quadrato. Elimina la necessità di elaborazione batch e combina autonomia operativa con un design intuitivo per facilità d'uso.

I miglioramenti resi possibili dalla tecnologia ART incrementano ulteriormente la versatilità del sistema, offrendo opzioni personalizzabili e più numerose funzionalità on demand per adattarsi alle esigenze e ai budget in costante evoluzione delle banche del sangue di tutto il mondo.

Informazioni sulle soluzioni NAT di Procleix

Oggi, i sistemi Procleix sono utilizzati in tutto il mondo per lo screening di un numero di donazioni di sangue superiore a quello di qualsiasi altro prodotto di screening NAT, e includono test per l'HIV, i virus dell'epatite (A, B, C ed E), il virus West Nile, il virus Zika, i virus della febbre dengue, la babesiosi e altri ancora.

Informazioni su Grifols

Grifols è un'azienda globale del settore sanitario fondata a Barcellona nel 1909, impegnata a migliorare la salute e il benessere delle persone in tutto il mondo. Le sue quattro divisioni - Bioscience, Diagnostic, Hospital e Bio Supplies (cioè bioscienze, diagnostica, prodotti ospedalieri e bioforniture) - sviluppano, producono e commercializzano soluzioni e servizi innovativi in oltre 100 paesi.

In quanto pioniere nel campo della scienza del plasma sanguigno, Grifols è una delle più grandi aziende che si occupano di plasma, e dispone di una rete crescente di centri di donazione in tutto il mondo. Dal plasma, ricava medicinali essenziali che vengono utilizzati nella terapia di patologie rare, croniche e, a volte, potenzialmente letali. Come leader riconosciuto in medicina trasfusionale, Grifols offre anche un portafoglio completo di soluzioni ideate per migliorare la sicurezza dalla donazione alla trasfusione. Inoltre, l'azienda fornisce strumenti, informazioni e servizi che consentono a ospedali, farmacie e operatori sanitari di prestare in modo efficiente cure mediche esperte.

Grifols, con oltre 22.000 dipendenti in 30 paesi, è impegnata in un modello di business sostenibile che stabilisce lo standard in quanto a innovazione continua, qualità, sicurezza e leadership etica nel settore.

Le azioni di classe A dell'azienda sono quotate alla Borsa spagnola, dove fanno parte dello Ibex-35 (MCE: GRF). Le azioni Grifols di classe B, senza diritto di voto, sono quotate al Mercado Continuo (MCE: GRF.P) e al NASDAQ statunitense tramite ADR (NASDAQ: GRFS).

Per maggiori informazioni, visitare grifols.com .

La registrazione e la disponibilità del prodotto variano in base al Paese.

Procleix è un marchio di fabbrica di Grifols Worldwide Operations Limited.

Panther è un marchio di fabbrica di Hologic, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/847347/Grifols_Logo.jpg

