Le système Grifols Procleix Panther équipé de l'Automated Ready Technology (ART) obtient la marque CE

ART améliore l'efficacité du workflow et permet une gestion allégée des échantillons, ouvrant la voie à une automatisation totale des laboratoires

Le système Procleix Panther équipé d'ART améliore l'utilisabilité du système, augmente l'autonomie de l'opérateur, et permet aux laboratoires de sélectionner des configurations efficaces adaptées aux besoins actuels et futurs en matière d'automatisation du dépistage des donneurs de sang

Le programme ART de Grifols est une initiative de recherche et développement multi-plateformes à long terme permettant de poursuivre les avancées dans l'optimisation du workflow des laboratoires

BARCELONE, Espagne, 17 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Grifols (MCE: GRF), (MCE: GRF.P) et (NASDAQ: GRFS), un producteur mondial de premier plan de médicaments dérivés du plasma et un leader dans le développement de solutions diagnostiques innovantes, a annoncé aujourd'hui que le système Procleix Panther équipé d'ART avait obtenu la marque CE.

Mettant à profit le succès du système Procleix Panther, la technologie ART comporte des améliorations matérielles et logicielles significatives facilitant des opérations de banque de sang de toute envergure telles que la mise en réseau des instruments et le partage d'informations.

La technologie ART aide les laboratoires à mettre en œuvre une automatisation complète des échantillons. Elle améliore le contrôle du workflow et l'utilisation du personnel, des processus standards aux plus complexes. Elle permet également de connecter jusqu'à 16 instruments à un système de suivi pour la manipulation automatisée des échantillons.

Le système Procleix Panther équipé d'ART promet de renforcer le leadership de la société dans ce segment du marché. Il sera disponible dans tous les marchés qui acceptent la marque CE après la satisfaction des autres exigences en matiere d'enregistrement et de notification tandis que l'enregistrement pour les autres marchés est en cours.

« La marque CE représente un autre moment décisif dans l'engagement de notre société à s'associer à des banques de sang à l'échelle mondiale afin d'améliorer la sécurité du sang donné et optimiser le workflow en réponse à l'augmentation des charges de travail et aux pénuries de personnel », a déclaré Carsten Schroeder, président-directeur général de Grifols Diagnostic Solutions Inc. « Dans l'optique de notre mission qui est d'améliorer le bien-être des patients et la sécurité du sang partout dans le monde, nous continuons d'innover en utilisant des solutions efficaces, versatiles et axées sur l'utilisateur. »

À propos du système Procleix Panther

Le système Procleix Panther automatise tous les aspects du contrôle basé sur NAT (Technologie d'acide nucléique) sur une seule plateforme intégrée, et est capable de fournir le débit de résultats le plus élevé par mètre carré. Il élimine la nécessité d'un traitement par lots et allie une autonomie complète et une conception intuitive pour une grande facilité d'emploi.

Les optimisations de la technologie ART rendent le système encore plus versatile, avec des options personnalisables et un nombre accru de fonctionnalités à la demande répondant aux besoins et aux budgets changeants des banques de sang du monde entier.

À propos de Procleix NAT Solutions

Aujourd'hui, les systèmes Procleix sont utilisés pour dépister un plus grand nombre de dons de sang dans le monde que tout autre produit de dépistage sanguin NAT et incluent des tests pour le VIH, les virus de l'hépatite (A, B, C et E), le virus du Nil occidental, le virus Zika, le virus de la dengue, le babésia, et bien plus.

À propos de Grifols

Grifols est une société de soins de santé mondiale fondée à Barcelone en 1909 dont la mission est d'améliorer la santé et le bien-être des gens du monde entier. Ses quatre divisions - biosciences, diagnostics, hôpital et fournitures bio - développent, produisent et commercialisent des solutions et des services innovants dans plus de 100 pays.

En tant que précurseur dans le domaine de la science du plasma, Grifols est l'une des plus importantes sociétés de plasma, avec un réseau croissant de centres de dons dans le monde. Elle transforme ce plasma en médicaments essentiels utilisés pour traiter des maladies rares, chroniques, mettant parfois la vie en danger. En tant que leader reconnu en médecine transfusionnelle, Grifols offre également un portefeuille complet de solutions conçues pour améliorer la sécurité, des dons jusqu'à la transfusion. La société fournit également des outils, des informations et des services permettant aux hôpitaux, pharmacies et professionnels de la santé de fournir des soins médicaux experts.

Grifols, qui compte plus de 22 000 employés dans 30 pays, adopte un modèle d'affaires durable qui sert de modèle pour la poursuite de l'innovation, de la qualité, de la sécurité et d'un leadership éthique dans l'industrie.

Les actions de catégorie A de la société sont cotées sur la bourse espagnole où elles font partie de l'Ibex-35 (MCE : GRF). Les actions de catégorie B sans droit de vote de Grifols sont cotées sur le Mercado Continuo (MCE : GRF.P) et sur le NASDAQ aux États-Unis via des ADR (NASDAQ : GRFS).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur grifols.com.

L'enregistrement et la disponibilité du produit varient d'un pays à l'autre.

Procleix est une marque déposée de Grifols Worldwide Operations Limited.

Panther est une marque déposée de Hologic, Inc.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/847347/Grifols_Logo.jpg

SOURCE Grifols