IMA Automation migliora l'uniformità e velocizza il time-to-market nello sviluppo di macchine grazie alla nuova piattaforma RapidLaunch di Rockwell Automation

IMA Automation, il leader italiano nella costruzione di macchine, registra significativi vantaggi in termini di semplificazione e velocità nella progettazione ed evoluzione delle soluzioni applicative per l'industria automobilistica

MILANO, 13 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che IMA Automation ha implementato con successo RapidLaunch, una nuova piattaforma targata Rockwell che offre uno standard di controllo automobilistico scalabile, multilingue e accettato a livello globale.

IMA Automation, una divisione del Gruppo IMA, ha dimostrato con successo le capacità della piattaforma RapidLaunch nella progettazione, nei test virtuali e nella costruzione di un prototipo di cella di assemblaggio dei motori per veicoli elettrici (EV). Il costruttore italiano di macchine intende ora utilizzare questa soluzione per le future tecnologie che sta sviluppando per l'assemblaggio di altri moduli di trasmissione per veicoli elettrici, destinati in particolare al mercato nordamericano.

Progettato per rispondere alla richiesta di una più rapida implementazione da parte dell'industria automobilistica, l'ambiente di sviluppo pre-ingegnerizzato, snello e sistematico offerto da RapidLaunch è ideale per semplificare e accelerare lo sviluppo, il collaudo e l'implementazione di nuove celle, linee e processi di produzione. La libreria di codici standard e la generazione automatica di codici sono elementi centrali della sua funzionalità che possono essere utilizzabili per apparecchiature specifiche del settore automotive e per macchine o processi completi, come l'assemblaggio dei pacchi batteria o l'assemblaggio finale.

Paolo Butti, global vice president, OEM and emerging industries di Rockwell Automation, spiega: "IMA Automation sa per esperienza che il ritmo del cambiamento nell'industria automobilistica impone una velocità totalmente nuova nella progettazione, nei test, nelle prove e nell'installazione di tecnologie di assemblaggio e processo; in caso contrario le opportunità andranno perse. Per questo motivo RapidLaunch diventerà uno strumento operativo e di sviluppo straordinariamente potente".

La standardizzazione è una potente strategia aziendale che offre efficienze in ogni fase del ciclo di vita di una tecnologia. Ciò è particolarmente vero nella fase di progettazione, dove consente agli OEM di velocizzare nettamente lo sviluppo delle soluzioni, permettendo ai loro clienti di reagire con maggiore agilità alle mutevoli tendenze del mercato. Ciò che RapidLaunch offre è un insieme di soluzioni hardware e software pre-ingegnerizzate, scalabili e riutilizzabili, in grado di aiutare ad abbreviare il percorso critico di giorni, di settimane e, potenzialmente, anche di mesi, un fattore vitale.

"Quello dell'automotive è un mercato in crescita per la nostra tecnologia di assemblaggio", è il commento di Lorenzo Maldarelli, vicepresidente della divisione IMA Automation. "Vogliamo anche espandere la nostra presenza nel mercato nordamericano, quindi RapidLaunch è il candidato ideale per sostenere e accelerare i nostri sforzi di sviluppo. Stiamo già riscontrando notevoli guadagni in termini di tempo e sviluppo grazie alla generazione automatica del codice che per oltre il 50% è già pronto all'uso, senza necessità di modifiche. Prevediamo inoltre un enorme potenziale dal software digital twin dinamico Emulate3D, in particolare dal plug-and-play del codice PLC reale, per un'emulazione realistica delle macchine".

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nei settori dell'automazione industriale e della trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, conta circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitare www.rockwellautomation.com.

Informazioni su IMA Automation

IMA AUTOMATION è il partner globale per la fornitura di macchine dedicate al mondo dell'automazione avanzata. Nasciamo dall'unione di una rete storica di aziende contraddistinte da un profondo know-how tecnologico e guidate da una vibrante passione per la ricerca e l'innovazione. Utilizziamo sinergicamente le competenze delle aziende del Gruppo di cui facciamo parte per creare soluzioni altamente personalizzate e all'avanguardia. Diamo forma alla nostra visione del futuro per perseguire un obiettivo comune: un'offerta strutturata di soluzioni e prodotti dal forte carattere innovativo. Lo facciamo in modo sostenibile, concreto e con un forte accento digitale.

