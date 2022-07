IMMOBILI COMMERCIALI: IL MERCATO È IN RIPRESA, MA IL 40% DELLE TRATTATIVE SI SVOLGE TRA PRIVATI. NASCE AREA C1, LA PRIMA PIATTAFORMA PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

35 ore di formazione video, con circa 800 pagine di materiale a supporto. Software di valutazione esclusivo e algoritmo proprietario che analizza criteri specifici e li combina con i dati raccolti sul mercato, per centrare il valore dell'immobile e i canoni di locazione. CRM specifico che aiuta a semplificare i processi, caricare e modificare schede, gestire matching, agende, statistiche, rimanere in contatto con le persone giuste e migliorare l'efficacia delle transazioni. MLS (Multiple Listing Service) dedicato per creare una comunità di professionisti. Database di 135 scritture e contratti. Lead di acquisizione: contatti interessati ad acquisire o vendere, offrire o prendere in locazione spazi commerciali.

"Il progetto aspira a creare sinergie efficaci per tutti gli attori: agenti immobiliari, proprietari, imprenditori su strada, investitori immobiliari e professionisti di vario genere. Crediamo nel futuro e nell'importanza dei negozi su strada e siamo pronti a dare il nostro contributo per riaccendere le loro insegne", spiega Armando Vitali, già Presidente di Confcommercio Roma Litorale, Fondatore e Ceo di Area C1. I co-fondatori sono Gianluca Lo Stimolo, Business Celebrity Builder, e Pasquale Fuda, PropTech & Classified Expert.

Area C1 è l'unica piattaforma verticale dedicata esclusivamente agli immobili commerciali che offre tutti i servizi necessari a diventare uno specialista di vendite e locazioni di negozi, aziende al dettaglio, pubblici esercizi, capannoni, magazzini e uffici. È fondata da Armando Vitali (già presidente di Confcommercio Roma Litorale) che ne è anche Ceo, Gianluca Lo Stimolo (Business Celebrity Builder) e Pasquale Fuda (PropTech & Classified Expert).

Armando Vitali è agente immobiliare commerciale dal 2001. Vanta al suo attivo oltre 500 operazioni, concluse sia con prestigiose collaborazioni con decine di gruppi di rilevanza nazionale ed internazionale sia con centinaia di microimprese su strada. È Past President di Confcommercio Roma Litorale ed ha svolto attività formativa sul mercato immobiliare su strada in qualità di relatore per il Gruppo Frimm Spa, per Fimaa Italia, Fimaa Roma presso la Link Campus University e per varie associazioni Fimaa territoriali. È attualmente membro del Consiglio Direttivo di Fimaa Confcommercio Roma, ed è iscritto all' Albo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Roma per la stima di aziende commerciali. Nel 2020 ha lanciato Impresa, la prima Accademia dedicata al mondo del mercato immobiliare su strada, confluita poi nella Piattaforma Area C1 www.armandovitali.it

