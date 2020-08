In che modo riprendono gli interventi di chirurgia elettiva per melanoma, nei Paesi Bassi, dopo i ritardi causati dal COVID-19

ROTTERDAM, Paesi Bassi e SAN DIEGO, 26 agosto 2020 /PRNewswire/ -- SkylineDx ha firmato un accordo di collaborazione con un consorzio clinico multidisciplinare dei Paesi Bassi che ha pianificato e organizzato un trial clinico per implementare un'innovativa tecnologia diagnostica volta a gestire l'offerta di assistenza in maniera continuativa, in un momento in cui le risorse sono sotto pressione a causa del COVID-19. Lo strumento diagnostico, il Merlin Assay, individua i pazienti affetti da melanoma (cancro della pelle) per i quali il rinvio dell'intervento chirurgico di biopsia del linfonodo sentinella (SLNB) sarebbe a rischio minimo, consentendo ai medici di effettuare il triage con più attenzione e di allocare le risorse in modo adeguato. Circa l'80% dei pazienti affetti da melanoma che si sottopone a un intervento chirurgico SLNB, per verificare la presenza di metastasi, non presenta una diffusione della malattia rilevabile, rendendo l'intervento chirurgico ridondante. Il Merlin Assay utilizza le caratteristiche del tumore primario e l'età del paziente per calcolare se il rischio che un paziente sviluppi metastasi è sufficientemente basso da poter evitare in sicurezza l'intervento chirurgico. Riducendo il numero di questi interventi chirurgici fino al 42% [2-3], il Merlin Assay consente agli ospedali di allocare in maniera efficace le proprie risorse chirurgiche a pazienti che ne hanno maggiore necessità e, in caso di metastasi, di dare la priorità a misure immediate di assistenza. Il consorzio è composto da 8 istituti olandesi ed è guidato dall'Erasmus Medical Center (EMC), il centro ospedaliero universitario di Rotterdam.

"Ridurre i ritardi nell'assistenza regolare e garantirne l'operatività è della massima importanza mentre ci prepariamo per una possibile nuova ondata di COVID-19", commenta il Prof. Dr. Kees Verhoef, Responsabile di Oncologia e Chirurgia Gastrointestinale presso l'EMC. "Grazie a strumenti in grado di allocare meglio le risorse sanitarie, potremo fornire un'assistenza adeguata ai singoli pazienti oncologici nel momento in cui ne hanno bisogno".

Un recente studio statunitense presso la Mayo Clinic, negli Stanti Uniti, ha descritto il percorso clinico di un paziente affetto da melanoma, a cui era stato consigliato di sottoporsi a SLNB. Ci sono voluti 21 giorni, durante i quali si è fatto ampio uso di risorse ospedaliere, medici specialisti e test di laboratorio, incluso un intervento chirurgico di 90 minuti in anestesia generale, e alla fine il risultato dell'intervento SLNB ha rivelato l'assenza di metastasi. Il Merlin Assay ha correttamente stabilito che il melanoma di quello stesso paziente era a basso rischio, dopo solo pochi giorni [4]. È un esempio lampante di come l'innovazione diagnostica potrebbe influenzare il percorso di cura del paziente. La sperimentazione olandese investigherà' queste informazioni in un contesto clinico.

"L'utilizzo del Merlin Assay nelle attività cliniche di routine non ha solo come vantaggi una migliore allocazione delle risorse e una diminuzione dei tempi d'attesa", continua il dott. Dirk Grunhagen, chirurgo oncologico presso EMC. "Il tasso complessivo di complicazioni associate all'intervento si aggira tra il 5 e il 10%. Grazie al Merlin Assay, il gruppo di pazienti a basso rischio potrà evitare le complicazioni chirurgiche e le successive cure necessarie."

"Siamo stati molto orgogliosi di vedere il modo in cui professionisti di vari settori hanno unito le forze e hanno trovato idee innovative, per progettare e implementare soluzioni, nel momento in cui sono più necessarie", dichiara Dharminder Chahal, amministratore delegato di SkylineDx, che ha sviluppato il Merlin Assay. "Siamo davvero felici di aver potuto contribuire, accelerando l'accesso alla nostra innovazione diagnostica. Con l'avvio di questo studio, abbiamo fatto un altro passo importante verso la personalizzazione delle cure oncologiche."

Informazioni su Merlin

Il Merlin Assay si avvale del modello CP-GEP, un potente algoritmo che calcola il rischio di metastasi nei linfonodi sentinella di un paziente. Il modello è in grado di calcolare il rischio su base individuale attraverso un'analisi combinata di 8 geni del tumore primario del paziente, dello spessore del tumore e dell'età del paziente. Il modello è stato precedentemente pubblicato su JCO Precision Oncology [2] e validato da Erasmus Medical Center, il centro ospedaliero universitario di Rotterdam [3]. L'obiettivo principale della Merlin Study Initiative, sviluppata sotto l'ala del Falcon R&D Program, è effettuare ulteriori ricerche cliniche e studi di validazione sull'uso predittivo del modello CP-GEP. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.falconprogram.com.

Informazioni su SkylineDx

SkylineDx è una azienda biotech specializzata nella ricerca & sviluppo di dispositivi diagnostici molecolari in campo oncologico. L'azienda ha sede a Rotterdam (Paesi Bassi) e può vantare un team medico-scientifico che opera negli Stati Uniti, e un laboratorio certificato CAP/CLIA a San Diego, (California, USA). SkylineDx utilizza il suo know-how per colmare il divario tra la scoperta, a livello accademico, di profili di espressione genica, e la loro traslazione in prodotti diagnostici commerciali ad elevata utilità clinica, aiutando cosi il personale sanitario a stabilire con precisione la tipologia o lo stadio di una malattia, o a prevedere la risposta di un paziente ad un trattamemnto. Sulla base dei risultati dei test molecolari, il personale sanitario sarà in grado di adattare l'approccio terapeutico al singolo paziente. Per saperne di più, visitare il sito www.skylinedx.com.

