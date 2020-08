Comment les néerlandais reprennent les opérations non urgentes du mélanome après les retards liés à la COVID

ROTTERDAM, Pays-Bas et SAN DIEGO, 26 août 2020 /PRNewswire/ -- SkylineDx a signé un accord de collaboration avec un consortium pluridisciplinaire aux Pays-Bas ayant conçu un projet dont le but est de mettre en place un diagnostic innovant pour gérer la continuité des soins lorsque les ressources sont sous pression à cause de la COVID. Cet outil de diagnostic, Merlin Assay (l'analyse Merlin), identifie les patients atteints de mélanome (cancer de la peau) pour qui décaler l'opération de la biopsie du ganglion sentinelle ne présenterait pas de risque important, ce qui permettrait aux médecins de mieux gérer les soins et de mieux distribuer les ressources. Environ 80% des patients qui subissent cette opération pour vérifier la présence de métastase, ne présentent pas de propagation de la maladie détectable, ce qui rend l'opération inutile. Le Merlin Assay (l'analyse Merlin) utilise des caractéristiques de la tumeur primaire et l'âge du patient pour savoir si le risque du patient d'avoir des métastases est assez bas pour éviter une opération. Ce qui réduit jusqu'à 42% des opérations [2-3], l'analyse Merlin permet aux hôpitaux de diriger efficacement leurs ressources vers des patients qui en ont le plus besoin, et dans le cas où des métastases seraient présentes, de mettre en place en priorité leurs traitements. Le consortium est constitué de 8 instituts néerlandais et est dirigé par le Erasmus MC, Centre Médical Universitaire de Rotterdam.

"Réduire l'accumulation de soins normaux et les maintenir, est d'une grande importance alors que nous nous préparons à une nouvelle hausse des cas de COVID" commente le Professeur Dr. Kees Verhoef, à la tête du service d'Oncologie et de Chirurgie Gastro-intestinale du Centre Médical Universitaire de Rotterdam. "Les outils permettant une meilleure utilisation directe des ressources de soin, nous permettraient de fournir un meilleur traitement pour les patients atteints d'un cancer au moment où ils en ont le plus besoin".

Une récente étude de cas américaine de la Clinique Mayo a décrit le cheminement d'un patient souffrant d'un mélanome qui a sollicité une opération de la biopsie du ganglion sentinelle. Cela a pris 21 jours d'une longue utilisation de ressources hospitalières, de spécialistes et de tests en laboratoires incluant une opération de 90 minutes sous anesthésie générale, pour en arriver à un résultat négatif sur la présence de métastases. Pour le même patient, l'analyse Merlin, a identifié le faible risque de métastase après seulement quelques jours [4]. Cela indique bien comment un diagnostic innovant peut impacter le cheminement du patient. L'essai néerlandais va capturer cette information dans le contexte du vrai monde.

"Une meilleure répartition des ressources et un temps de traitement plus rapide ne sont pas les seuls avantages d'utiliser cette analyse tous les jours à l'hôpital." ajoute le Dr. Dirk Grunhagen, chirurgien oncologique au centre de Rotterdam. "Le taux de complication associé à l'opération se situe entre 5 et 10%. L'analyse Merlin peut éviter aux patients à faible risque les complications et les soins en découlant".

"Ce fut un grand moment de voir comment différents acteurs peuvent se rassembler et être innovants sur la conception et la mise en place de solutions dont nous avons besoin", commente Dharminder Chahal, PDG de SkylineDx qui a développé le Merlin Assay. "Nous sommes très enthousiastes d'être capable de contribuer à l'accélération de l'accès à notre diagnostic innovant. Avec le début de cet étude, une autre étape importante vers la personnalisation du traitement du cancer a été passée".

À propos de Merlin

Le Merlin assay utilise un modèle CP-GEP, un algorithme puissant qui calcule le risque de métastase dans le ganglion sentinelle d'un patient. Le modèle est capable de calculer le risque sur une base individuelle via une analyse de combinaison de 8 gènes depuis la tumeur primaire du patient, l'épaisseur de la tumeur et l'âge du patient. Le modèle a été publié précédemment dans JCO Precision Oncology [2] et validé par le Erasmus MC, Centre Médical Universitaire de Rotterdam [3]. D'autres recherches cliniques et des études de validation sur l'utilisation prédictive du modèle CP-GEP sont les objectifs principaux de la "Merlin Study Initiative", développée sous la tutelle du programme Falcon R&D. Plus d'informations : www.falconprogram.com.

À propos de SkylineDx

SkylineDx est une entreprise de biotechnologie, spécialisée principalement sur la recherche et le développement de diagnostic moléculaire en oncologie. L'entreprise a son siège social à Rotterdam (Pays-Bas) et a aussi une équipe de terrain médicale et une équipe d'affaires scientifiques aux USA et un laboratoire certifié CAP/CLIA à San Diego (Californie). SkylineDx utilise son expertise pour rassembler les signatures de l'expression de gènes découverts académiquement et des produits de diagnostiques commercialement disponibles avec une haute utilité clinique, ce qui aide des professionnels de la santé à déterminer avec précision le type ou le stade de la maladie ou prédire la réponse du patient au traitement. Basé sur des résultats de test, les professionnels de santé peuvent adapter l'approche du traitement au patient. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.skylinedx.com.

SOURCE SkylineDx