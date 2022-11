In funzione il più innovativo e potente magnete per risonanza magnetica umana.

GENOVA, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Il primo sistema multicanale da 11.74 Tesla (T) al mondo è attualmente in fase di sviluppo presso il Gil Medical Center della Gachon University in Corea.

La Gachon University ha eseguito i test di accettazione e verifica del magnete sviluppato da ASG Superconductors che è il cuore del Sistema da 11.74T. Il Gachon University Gil Medical Center ha invitato sia i tecnici di ASG Superconductors che altri esperti per verificarne il funzionamento e le performance: la campagna di test ha confermato che il campo magnetico ha raggiunto l'intensità di campo prevista, mantenendo stabilità e uniformità richieste. Uno dei magneti più sofisticati al mondo è ora in pieno funzionamento, grazie anche al lavoro in situ dei tecnici di ASG.

Il test di accettazione si è articolato su tre principali criteri di controllo: la temperatura interna del magnete (<2.2K), l'intensità del campo magnetico (11,74T a 2.2K), l'uniformità del campo magnetico. Il superamento di tutti questi test ha consentito di iniziare i lavori per la fase successiva. I ricercatori della Gachon University confidano di avere il Sistema pienamente operativo entro la fine dell'anno combinando il funzionamento del magnete con quello di altri elementi tecnici come i gradienti, le bobine RF, l'equipaggiamento elettronico e di alimentazione del Sistema.

Le aspettative attuali indicano che le immagini acquisite con il Sistema da 11,74T saranno 10 volte più dettagliate di quelle ottenibili da un Sistema "standard" da 1.5T, fornendo ai ricercatori immagini ad altissima definizione e precisione del cervello e delle sue patologie come Parkinson, Alzheimer e Ictus, solo per citarne alcune.

Il Professore Woo-Kyung KIM, Presidente del Gachon University Gil Medical Center (e dell'Istituto di Neuro Scienze) ha dichiarato, "ci aspettiamo che le immagini ad altissima definizione che otterremo dal sistema consentiranno enormi passi in avanti per la diagnosi precoce e il trattamento di malattie neuro degenerative come Parkinson, Alzheimer, ictus etc. Questo progetto è finanziato attraverso il supporto dell'Istituto coreano per la salute e l'industria e del Ministero della Salute e del Welfare della Corea del Sud."

Stefano Pittaluga Responsabile commerciale dei magneti UHF e MRI di ASG Superconductors ha dichiarato, "si tratta di un altro grande passo in avanti per la tecnologia superconduttiva di ASG in un settore molto sfidante ed esclusivo a livello mondiale come quello dei magneti ad Ultra Alto Campo e il loro sviluppo. Inoltre, siamo molto orgogliosi di collaborare con un ente prestigioso e di riferimento per il settore come l'università di Gachon e siamo certi che negli anni a venire saranno raggiunti importanti traguardi e miglioramenti nella salute grazie a questa sofisticata tecnologia MRI basata sul magnete e sistema da 11,74 sviluppato e messo in funzione grazie al lavoro fatto insieme".

