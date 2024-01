Cura dei tumori più accurata grazie alla tecnologia superconduttiva di ASG Superconductors

GENOVA, Italia and DRESDA, Germania, 10 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- La tecnologia superconduttiva MgB2 di ASG Superconductors (ASG) - già utilizzata per applicazioni energetiche e medicali quali ad esempio l'unico sistema di risonanza magnetica (MRI) realmente aperto al mondo MROpenEVO - è il cuore dell'innovazione mondiale presentata oggi a Dresda nel settore della protonterapia e della cura dei tumori tramite imaging MRI in tempo reale.

OncoRay world's first scientific prototype combining real time magnetic resonance imaging with proton therapy for tumours

La risonanza magnetica infatti offre il vantaggio, rispetto alle modalità di imaging convenzionali, di poter visualizzare i tumori con un contrasto d'immagine ineguagliabile con altre tecnologie. Ciò consente di delineare meglio il tumore dal tessuto sano circostante e di definire con maggiore precisione il volume da irradiare. Inoltre, la risonanza magnetica è in grado di mappare cambiamenti nella forma e nelle dimensioni del volume da irradiare che sono intervenuti tra sessioni successive, consentendo così di regolare l'applicazione delle radiazioni in modo individuale e immediato. Uno dei punti chiave di questa innovazione scientifica e tecnologica, che avrà impatto sulle terapie dei tumori, è proprio la risonanza magnetica in tempo reale che permette di visualizzare il movimento del tumore durante una sessione di irradiazione e di sincronizzarlo con l'applicazione delle radiazioni.

Con il prototipo presentato oggi in Germania presso Oncoray – Centro Nazionale di Ricerca sulle Radiazioni in Oncologia, sarà infatti possibile, per la prima volta al mondo, studiare in che misura l'accuratezza della terapia protonica possa essere migliorata con la guida della risonanza magnetica in tempo reale per tutto il corpo. Il capo del gruppo di ricerca "Experimental MR-integrated Proton Therapy" Prof. Aswin Hoffmann, con cui i tecnici di ASG hanno collaborato in questi anni allo sviluppo del nuovo sistema, ha dichiarato: "Con questo nuovo prototipo di risonanza magnetica integrata per tutto il corpo, è possibile visualizzare i tumori in movimento con immagini ad alto contrasto in tempo reale. L'obiettivo del nostro lavoro è sviluppare una tecnica per irradiare i tumori in movimento solo quando possono essere colpiti in modo affidabile dal fascio di protoni. Il dispositivo di risonanza magnetica, che può essere ruotato intorno al paziente, offre la possibilità di utilizzare tipi innovativi di posizionamento del soggetto da trattare per la terapia con protoni sia in posizione sdraiata che eretta".

Il prototipo, basato sulla tecnologia ASG già utilizzata per il sistema MROpenEVO, unica MRI al mondo con design completamente aperto e tecnologia superconduttiva MgB2 cryogen free, sarà utilizzato per dimostrare attraverso studi scientifici il valore aggiunto di questa nuova modalità di trattamento dei tumori nel torace, nell'addome e nella pelvi. Lo sviluppo e l'installazione oltre che la messa in esercizio sono stati possibili grazie alla stretta collaborazione con partner tecnologici e industriali internazionali come ASG Superconductors che, oltre ad essere il produttore del dispositivo per la risonanza magnetica utilizzata come base, detiene storiche competenze nello sviluppo, progettazione e realizzazione di magneti superconduttivi MRI da 0,5T fino all'Ultra Alto Campo 11.7T, mentre la società MagnetTx Oncology Solutions, Edmonton/Canada, ha progettato la parte tecnologica rotante.

Marco Nassi, CEO – ASG Superconductors ha dichiarato "è molto sfidante contribuire ad un progetto tecnico e scientifico così innovativo nel settore della protonterapia in stretta collaborazione con Ospedali, partner e Università di assoluto prestigio. Siamo, a maggior ragione, molto orgogliosi che le nostre tecnologie e competenze in termini di materiale superconduttore MgB2, magneti e sistemi MRI possano fornire un contributo sostanziale nel rendere in un futuro prossimo più efficaci le cure dei tumori".

