Ingenico acquisisce Phos, ampliando la sua offerta per accettare pagamenti commerciali tramite smartphone

L'acquisizione strategica di Phos rappresenta un altro passo nell'evoluzione di Ingenico verso i servizi software-driven, dopo la sua recente acquisizione da parte di fondi di investimento gestiti dalle controllate di Apollo Global Management (i "Fondi Apollo") nel settembre 2022.

PARIGI e SURESNES, Francia, 28 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Ingenico, leader globale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti, ha annunciato l'acquisizione del 100% di Phos, fornitore leader di soluzioni point-of-sale (SoftPoS) completamente basate su software.

Phos è uno dei principali attori nel settore SoftPoS in continua evoluzione, offrendo soluzioni altamente flessibili e best-in-class a molti acquirer e PSP. SoftPoS consente di trasformare smartphone o tablet standard in terminali di pagamento, rispettando i più elevati standard di sicurezza dei pagamenti.

Gli usi di SoftPoS sono molteplici e diversi. Includono la possibilità per i piccoli commercianti e liberi professionisti di accettare pagamenti digitali in un mondo in cui i pagamenti in contanti stanno diminuendo. Tuttavia, SoftPoS consente anche ai clienti aziendali di dotare i propri venditori di dispositivi simili a tablet per accettare pagamenti nei corridoi. SoftPoS è un mercato dinamico e in rapida crescita. Si prevede che il numero di terminali SoftPoS installati aumenterà da 3,1 milioni in tutto il mondo nel 2022 a quasi 12 milioni nel 2027.

Phos ha sviluppato una piattaforma di orchestrazione SoftPoS che combina un'ampia connettività con interfacce utente flessibili. Con una gamma completa di servizi disponibili, tra cui l'integrazione dell'acquirer e la certificazione come servizio, Phos offre nuove opzioni di connettività ai partner in modo rapido, semplice e sicuro. La soluzione consente qualsiasi tipo di pagamento con carta contactless dalle principali organizzazioni di pagamento internazionali, nonché portafogli digitali come Apple Pay e Google Pay e pagamenti basati su codici QR.

L'app Phos è disponibile per più interfacce utente, offrendo sia un branding dinamico basato sul profilo utente che una versione white-label. Phos offre integrazioni basate su API application-to-app e web-to-app, nonché un kit di sviluppo software (SDK) per accettare pagamenti in-app. La società ha stabilito le connessioni necessarie ai servizi finanziari in cui opera e ha piani di lancio attivi da parte di clienti e partner in tutti i mercati ad alta crescita.

Questo accordo mira a continuare l'espansione strategica di Ingenico esplorando nuovi modi per servire i propri clienti, rafforzando al contempo il suo ruolo di facilitatore di scelta all'interno dell'ecosistema del settore dei pagamenti. La soluzione completa l'offerta Ingenico PPaaS (Payments Platform as a Service). PPaaS consente a clienti quali acquirer, fornitori di servizi di pagamento e ISV di progettare e fornire senza problemi pagamenti e servizi a valore aggiunto su dispositivi Ingenico e non Ingenico presso il punto vendita. Come parte della sua strategia indipendente dai dispositivi, Phos è un complemento naturale al business PPaaS di Ingenico.

Brad Hyett, CEO di Phos, ha commentato: "Siamo lieti di unirci a Ingenico e questa transazione segna un'importante pietra miliare nello sviluppo di Phos. Fin dall'inizio della nostra azienda, siamo stati pionieri nel nostro campo e vediamo una naturale integrazione con Ingenico data la loro forte attenzione a fornire soluzioni di pagamento innovative best-in-class come servizio. Stiamo assistendo a una forte domanda da parte dei clienti e a una significativa crescita a due cifre nel mercato globale SoftPoS e siamo fiduciosi che Ingenico ci aiuterà a conquistare più quote di mercato ed esplorare nuovi casi d'uso con i clienti di tutto il mondo. Non vediamo l'ora di accelerare l'attività con i team di Ingenico nei prossimi mesi. "

Giulio Montemagno, Managing Director di PPaaS di Ingenico, ha aggiunto: "I nostri clienti e partner in tutto il mondo hanno chiaramente identificato SoftPoS come una delle maggiori opportunità di oggi. Vedono SoftPoS come un'opzione strategica per interagire con nuovi segmenti di clienti, sviluppare e testare casi d'uso innovativi su larga scala, con investimenti minimi in tecnologia e distribuzione. Si affidano a Ingenico, il loro partner di fiducia per l'accettazione dei pagamenti, per aiutarli a fare proprio questo. Siamo molto entusiasti di offrire questa opportunità di alta qualità ai nostri clienti collaborando con i talentuosi team di Phos. "

INFORMAZIONI SU INGENICO

Ingenico è leader mondiale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti. In qualità di partner tecnologico di fiducia per 1,000+ banche, acquirer, ISV, aggregatori di pagamenti e clienti fintech, con fino a 40 milioni di terminali POS in funzione in tutto il mondo, al servizio di rivenditori che vanno dai piccoli commercianti ad alcuni dei marchi più noti al mondo, I nostri terminali, soluzioni e servizi di livello mondiale consentono l'ecosistema globale di accettazione dei pagamenti. Con 45 anni di esperienza, l'innovazione è parte integrante dell'approccio e della cultura di Ingenico, ispirando la nostra vasta e diversificata comunità di esperti che anticipano e contribuiscono a plasmare l'evoluzione del commercio in tutto il mondo. In Ingenico, la fiducia e la sostenibilità sono al centro di tutto ciò che facciamo.

Per ulteriori informazioni, visitare Ingenico.com.

Contatti stampa

INGENICO

Katuiscia Benloukil

Telefono: +33 6 58399502

E-mail: [email protected]

SOURCE Ingenico