Ingenico e Izicap annunciano una partnership strategica per fornire le soluzioni di fidelizzazione di Izicap a banche e acquirer attraverso PPaaS, la Payments Platform as a Service di Ingenico

PARIGI, 14 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Ingenico, leader nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti, e Izicap, fintech francese con sede a Nizza che supporta il business degli esercenti elaborando i dati di pagamento provenienti dai POS, hanno annunciato una partnership strategica focalizzata su PPaaS, l'innovativa piattaforma in cloud di Ingenico per la gestione dei servizi di pagamento.

La partnership contribuirà ad accelerare il rollout di Izicap presso nuovi clienti e i loro merchant, oltre a migliorare la flessibilità e le funzionalità delle soluzioni in essere, confermando la posizione di Ingenico come partner tecnologico e abilitatore dell'ecosistema dei pagamenti.

PPaaS consente di offrire e gestire soluzioni di pagamento all'avanguardia a beneficio dei propri clienti merchant sfruttando tutti i canali, dal fisico all'on-line. E' un ecosistema aperto che combina servizi sviluppati in modo nativo, con connessioni ad applicazioni di terze parti. PPaaS permette di attivare molteplici nuovi servizi, come quelli di Izicap, che aiutano a migliorare il business e l'esperienza dei merchant. Progettata per essere indipendente dai dispositivi connessi e dai partner che la utilizzeranno, la soluzione può operare sia su dispositivi Android che su altri device di Ingenico e di altri produttori.

Izicap offre ai piccoli e medi esercenti un vantaggio competitivo, monetizzando i dati relativi alle transazioni di pagamento, aiutandoli a generare nuove fonti di reddito e a migliorare la fidelizzazione dei clienti. Ai merchant locali fornisce strumenti solitamente accessibili solo alle grandi aziende e ai grandi brand, consentendo di inviare offerte personalizzate ai clienti tramite buoni, voucher e cashback.

Reda El Mejjad, co-fondatore e presidente di Izicap, ha dichiarato: "Crediamo che PPaaS contribuisca ad accelerare il cambiamento e l'innovazione nel mondo dei pagamenti. Siamo quindi lieti di offrire ai piccoli esercenti di tutto il mondo la nostra innovativa soluzione Data-Driven Loyalty & CRM tramite la piattaforma PPaaS. Questa partnership con Ingenico rafforza ulteriormente la strategia di distribuzione di Izicap presso acquirer e banche internazionali."

Izicap ha già stretto una partnership con diversi acquirer e con i principali gruppi bancari francesi ed europei e la soluzione è già operativa presso 10.000 esercenti e due milioni di titolari di carta. Nell'attuale contesto economico, caratterizzato dall'impennata dei tassi di inflazione in molti Paesi europei, queste opportunità possono contribuire anche ad alleviare gli effetti negativi dell'erosione del potere d'acquisto.

Parlando dell'accordo, Michael Balzer, vicepresidente responsabile delle partnership strategiche per PPaaS, ha dichiarato: "PPaaS mira a consentire ai suoi clienti di rendere disponibili nuovi servizi di pagamento in modo rapido e semplice per gli esercenti. Izicap si adatta perfettamente a PPaaS, perché è una proposta solida per le banche e gli acquirer, che consente di portare un valore tangibile ai merchant e di aiutare le piccole imprese locali a coinvolgere meglio i clienti. Siamo lieti di poter supportare i nostri clienti nell'implementazione di Izicap, che conferma il nostro ruolo di abilitatori dell'ecosistema dei pagamenti per i nostri clienti."

Informazioni su IZICAP

Premiata come "BEST POS/PAYMENT SOLUTION" dalla Merchant Payments Ecosystem Organisation nell'ambito dei prestigiosi MPE Awards 2021, Izicap è una SaaS francese che fornisce agli esercenti locali un'innovativa piattaforma CRM & Loyalty per le carte, che trasforma i terminali di pagamento in un potente strumento di marketing. Grazie alla piattaforma Smart Data, Izicap elabora dati relativi a miliardi di transazioni e fornisce alle imprese locali informazioni uniche da sfruttare nel marketing digitale. Izicap lavora in stretta collaborazione con le principali banche e acquirer di tutto il mondo. Sostenuta dalla Banca Europea per gli Investimenti, Izicap è senza dubbio una delle aziende che rappresentano il futuro del retail.

Informazioni su INGENICO

Ingenico è il leader mondiale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti. In qualità di partner tecnologico di fiducia di esercenti, banche, acquirer, ISV, fornitori di servizi di pagamento e istituzioni finanziarie, i nostri terminali, le soluzioni e i servizi di livello mondiale consentono ai nostri clienti un agevole accesso all'ecosistema dei pagamenti. Con 45 anni di esperienza, l'innovazione è parte integrante dell'approccio e della cultura di Ingenico e ispira la nostra vasta e diversificata comunità di esperti che anticipano le tendenze e contribuiscono a plasmare l'evoluzione dei punti vendita in tutto il mondo. In Ingenico, la fiducia del cliente e la sostenibilità ambientale sono al centro di tutto ciò che facciamo.

