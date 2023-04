Ingenico rafforza la sua offerta in Italia grazie alla certificazione Bancomat dei nuovi terminali AXIUM EX6000, AXIUM EX8000 e AXIUM DX4000

MILANO, 12 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Ingenico, leader mondiale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti, annuncia di avere ottenuto in Italia la certificazione Bancomat dei tre dispositivi AXIUM EX6000, AXIUM EX8000 e AXIUM DX4000, tutti basati su Android.

Con la crescita dei pagamenti digitali in Italia, che hanno registrato un incremento del 18% e un volume di oltre 397 miliardi di euro nel 20221, emerge la richiesta del mercato per soluzioni di pagamento innovative. L'affermazione dei terminali Android (+250%), con 280.000 smart-POS su un totale di oltre 3 milioni di POS presenti sul mercato italiano, evidenzia l'importanza di tale tecnologia all'avanguardia. Per rispondere a questa richiesta, Ingenico è orgogliosa di annunciare la disponibilità dei nuovi terminali di pagamento AXIUM EX6000, AXIUM EX8000 e AXIUM DX4000 progettati per offrire funzionalità avanzate e fornire una user-experience migliore, soddisfacendo le molteplici esigenze d'impiego in un mercato in continua evoluzione.

La crescita delle vendite di terminali Android è dovuta sicuramente ai vantaggi che possono garantire agli esercenti, siano essi piccole realtà, che strutture organizzate che operano in mobilità. L'impiego di uno smart-POS permette, infatti, di avere non solo un'interfaccia grafica più agile e user-friendly sia per il consumatore che per l'esercente, ma consente al merchant anche di offrire servizi e funzioni a valore aggiunto ai suoi clienti.

Basati sulla piattaforma AXIUM e dotati di sistema operativo Android 10, le soluzioni EX6000, EX8000 e DX4000 operano in un contesto di massima sicurezza (PCI PTS V6) e offrono ampia memoria, fotocamera per la lettura di bar-code, QRcode e coupons, e un display ergonomico touchscreen.

I terminali AXIUM EX6000, AXIUM EX8000 e AXIUM DX4000 sono dispositivi compatti e multifunzionali, ideali per coniugare la gestione di pagamenti digitali con servizi e applicazioni di business in mobilità.

Tutti i nuovi dispositivi Ingenico garantiscono la gestione dei pagamenti elettronici in tutte le loro forme, compreso il "Bancomat Digit", ma, sfruttando le opportunità offerte da Android, possono veicolare e gestire applicazioni di business innovative, che vanno oltre al tradizionale pagamento.

"L'attenzione nell'offrire soluzioni di pagamento sicure, innovative e tecnologicamente avanzate contraddistingue Ingenico da anni. La certificazione Bancomat ottenuta per tutti i nuovi dispositivi della nostra linea AXIUM ne attesta il nostro impegno – ha commentato Paolo Temporiti, Head of Italy, CESEE & Middle East di Ingenico – Le soluzioni Android si stanno diffondendo sempre più rapidamente nel mercato europeo, in particolare in Italia, con l'obiettivo di veicolare funzionalità e servizi aggiuntivi, di cui il pagamento sarà solo una parte e non sempre la più rilevante. Questa evoluzione inviterà ad utilizzare i terminali per funzioni del tutto nuove e finora anche impensabili…e in Ingenico siamo pronti ad esplorarle e a renderle possibili".

A proposito di INGENICO

Ingenico è il leader mondiale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti. In qualità di partner tecnologico di fiducia di esercenti, banche, acquirer, ISV, fornitori di servizi di pagamento e istituzioni finanziarie, i nostri terminali, le soluzioni e i servizi di livello mondiale consentono ai nostri clienti un agevole accesso all'ecosistema dei pagamenti. Con 45 anni di esperienza, l'innovazione è parte integrante dell'approccio e della cultura di Ingenico e ispira la nostra vasta e diversificata comunità di esperti che anticipano le tendenze e contribuiscono a plasmare l'evoluzione dei punti vendita in tutto il mondo. In Ingenico, la fiducia del cliente e la sostenibilità ambientale sono al centro di tutto ciò che facciamo. www.ingenico.com

Contatti stampa

Katuiscia Benloukil

Telefono: +33 6 58399502

E-mail: [email protected]

FOLLOW US :

https://www.linkedin.com/company/ingenico/

https://twitter.com/ingenico

https://ingenico.com/en/news/blog

https://www.youtube.com/c/IngenicoGroup

https://www.facebook.com/IngenicoBrand

https://www.instagram.com/ingenicobrand/

SOURCE Ingenico