Inizia l'8 ottobre la Istanbul Fashion Week, luogo d'incontro dei pionieri del mondo della moda

La Istanbul Fashion Week viene organizzata due volte l'anno in funzione del calendario ufficiale della moda internazionale ed è il principale evento settoriale di portata mondiale non solo in Turchia, ma nell'intera area geografica. La Turchia sta diventando rapidamente un importante centro internazionale della moda, in parte grazie alla sua particolare posizione che le consente di attingere dalle grandi culture di Europa, Asia e Africa, collegando i rispettivi stili distintivi per creare capi innovativi da indossare in tutto il mondo.