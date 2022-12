Invent Analytics raccoglie 7,5 milioni di dollari per accelerare ulteriormente la crescita delle sue soluzioni di pianificazione del settore retail basate sull'IA

Invent Analytics fornisce un software basato sull'intelligenza artificiale per permettere ai rivenditori di ottimizzare i profitti relativi alla catena di fornitura, all'inventario e alle decisioni di merchandising

PHILADELPHIA, 6 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Invent Analytics, fornitore globale di soluzioni per la pianificazione del settore retail, ha annunciato oggi di aver raccolto 7,5 milioni di dollari in un finanziamento di serie A. Il round è stato gestito dalla BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo), con la partecipazione di Collective Spark. Il finanziamento sarà utilizzato per accelerare ulteriormente la crescita di Invent Analytics in Nord America e in Europa occidentale e per continuare a investire nelle sue soluzioni relative alla catena di fornitura basata sull'intelligenza artificiale per il settore retail multicanale.

Invent Analytics Raises $7.5 Million to Further Accelerate Growth of its AI-Driven Retail Planning Solutions

Invent Analytics permette ai rivenditori di massimizzare la redditività sfruttando la previsione della domanda, la pianificazione delle scorte e i prezzi basati sui dati. Oggi, con un team di 140 data scientist e ingegneri di livello mondiale, Invent Analytics permette ai rivenditori di ottimizzare i profitti dell'intera catena di fornitura e della pianificazione delle giacenze per imporsi nel nuovo settore retail multicanale. L'azienda ha già ottenuto un notevole successo grazie alla sua tecnologia innovativa, attirando molti rivenditori leader negli Stati Uniti, in Europa, Medio Oriente e Asia. I clienti hanno registrato un aumento del 2-6% della redditività, un incremento delle vendite, una riduzione delle scorte e dei costi logistici.

"La trasformazione della catena di fornitura è fondamentale per i rivenditori per mantenere un vantaggio competitivo mentre le aspettative dei clienti aumentano nell'ambito del complesso settore retail multicanale. Le nostre soluzioni permettono ai rivenditori di ottimizzare l'intera catena di fornitura, combinando la pianificazione della rete, l'ottimizzazione delle scorte e dei prezzi e l'adempimento in un'unica e potente struttura in grado di aumentare la soddisfazione dei clienti. Come Invent Analytics, puntiamo a crescere mantenendo la nostra leadership nel settore delle previsioni e della pianificazione delle giacenze multicanale", ha dichiarato il Prof. Gurhan Kok, fondatore e CEO di Invent Analytics.

"La catena di fornitura e la gestione delle giacenze sono diventate una priorità di livello C per i rivenditori a causa delle continue interruzioni della catena di fornitura, delle pressioni inflazionistiche e delle crescenti aspettative dei consumatori nei confronti dell'esperienza multicanale", ha dichiarato Yalcin Gungoren del Programma di investimento in capitale di rischio della BERS. "La suite di Invent Analytics per la pianificazione del settore retail, differenziata e basata sui dati, offre un ROI misurabile e immediato con un'incredibile velocità di realizzazione del valore. Gurhan Kok e l'intero team di Invent Analytics vantano una profonda conoscenza nel settore. Siamo entusiasti di affiancarli nel progetto di portare la pianificazione del settore retail a un nuovo livello", ha aggiunto Yalcin Gungoren.

"Il settore retail ha possibilità di trarre enormi benefici dall'intelligenza artificiale. Da tempo osserviamo con attenzione i grandi passi avanti di Invent Analytics e riteniamo che la loro tecnologia basata sull'intelligenza artificiale sia in grado di accelerare le capacità di previsione della domanda, allocazione, rifornimento e ribasso multicanale dei rivenditori, realizzando un ROI diretto e misurabile. Non c'è dubbio che Invent Analytics sarà presto un leader tra i fornitori di soluzioni globali di pianificazione del settore retail", ha commentato Atil Erken, General Partner di Collective Spark.

Informazioni su Invent Analytics

Invent Analytics è fornitore globale di soluzioni per la pianificazione del settore retail che permette ai principali rivenditori di accelerare le loro capacità di previsione della domanda, allocazione, rifornimento e ribasso omnicomprensivi, utilizzando un modello di ottimizzazione dei profitti finanziari e analisi avanzate basate sull'intelligenza artificiale.

Invent Analytics è stata nominata fornitore rappresentativo nelle guide di mercato Gartner 2022, nelle categorie: Retail Forecasting, Allocation and Replenishment Solutions e Retail Unified Price, Promotion and Markdown Optimization Applications – Short Life Cycle.

Per maggiori informazioni, visitare www.inventanalytics.ai.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1961426/Invent_Analytics_Funding.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1961427/Invent_Analytics_Logo.jpg

SOURCE Invent Analytics