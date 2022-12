Invent Analytics nimmt 7,5 Millionen Dollar ein, um das Wachstum seiner KI-gesteuerten Einzelhandelsplanungslösungen weiter zu beschleunigen

Invent Analytics bietet KI-gesteuerte Software, die Einzelhändlern hilft, Entscheidungen in den Bereichen Lieferkette, Lagerhaltung und Merchandising gewinnbringend zu optimieren

PHILADELPHIA, 6. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Invent Analytics, ein globaler Anbieter von Lösungen für die Einzelhandelsplanung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen 7,5 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierungsrunde erhalten hat. Die Finanzierungsrunde wurde von der EBWE (Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) uner Beteiligung von Collective Spark geleitet. Die Finanzierung wird verwendet, um das Wachstum von Invent Analytics in Nordamerika und Westeuropa weiter zu beschleunigen und um weiterhin in seine KI-gestützten Supply-Chain-Lösungen für den Omni-Channel-Einzelhandel zu investieren.

Invent Analytics hilft Einzelhändlern bei der Maximierung ihrer Rentabilität, indem es datengestützte Nachfrageprognosen, Bestandsplanung und Preisgestaltung einsetzt. Mit einem Team von 140 erstklassigen Datenwissenschaftlern und Ingenieuren ermöglicht Invent Analytics Einzelhändlern, ihre gesamte Lieferkette und Bestandsplanung zu optimieren, um in der neuen Welt des Omni-Channel-Einzelhandels zu gewinnen. Das Unternehmen hat mit seiner innovativen Technologie bereits beachtliche Erfolge erzielt und viele führende Einzelhändler in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien überzeugt. Die Kunden konnten ihre Rentabilität um 2 bis 6 % steigern, ihre Umsätze erhöhen, ihre Bestände verringern und ihre Abwicklungskosten senken.

„Die Umgestaltung der Lieferkette ist für Einzelhändler von entscheidender Bedeutung, um einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten, da die Kundenerwartungen in einer komplexen Omni-Channel-Einzelhandelsumgebung steigen. Unsere Lösungen helfen Einzelhändlern, ihre gesamte Lieferkette zu optimieren, indem sie Network Design, Bestands- und Preisoptimierung sowie Fulfillment in einem leistungsstarken Rahmen vereinen und die Kundenzufriedenheit steigern. Als Invent Analytics wollen wir wachsen, indem wir unsere Führungsposition im Bereich der Omni-Channel-Prognose und Bestandsplanung beibehalten", so Prof. Gurhan Kok, Gründer und CEO von Invent Analytics.

„Lieferketten- und Bestandsmanagement sind für Einzelhändler aufgrund der anhaltenden Störungen in der Lieferkette, des Inflationsdrucks sowie der steigenden Erwartungen der Verbraucher an ein Omni-Channel-Erlebnis zu einer Priorität auf Führungsebene geworden", so Yalcin Gungoren vom EBWE Venture Capital Investment Programme. „Die differenzierte und wissenschaftlich fundierte Einzelhandelsplanungssuite von Invent Analytics erwirtschaftet einen messbaren und direkten ROI mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Gurhan Kok und das gesamte Team von Invent Analytics verfügen über eine unvergleichliche Fachkompetenz. Wir freuen uns sehr, sie auf ihrem Weg zu begleiten, während sie ihre Einzelhandelsplanung auf ein neues Niveau heben", fügt Yalcin Gungoren hinzu.

„Die Einzelhandelsbranche hat das Potenzial, enorm von künstlicher Intelligenz zu profitieren. Wir beobachten schon seit einiger Zeit aufmerksam die starken Fortschritte von Invent Analytics und sind überzeugt, dass das Unternehmen über die KI-gestützte Technologie verfügt, um die Omni-Channel-Nachfrageprognose, die Allokation, den Warennachschub und die Abschriften zu beschleunigen und so einen messbaren direkten ROI zu erzielen. Es besteht kein Zweifel daran, dass Invent Analytics als globaler Anbieter von Einzelhandelsplanungslösungen bald eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen wird", kommentiert Atil Erken, General Partner bei Collective Spark.

Informationen zu Invent Analytics

Invent Analytics ist ein globaler Anbieter von Einzelhandelsplanungslösungen, der führenden Einzelhändlern dabei hilft, ihre Omni-Aware-Nachfrageprognose-, Allokations-, Replenishment- und Markdown-Fähigkeiten mithilfe eines finanziellen Gewinnoptimierungsmodells und KI-basierter fortschrittlicher Analysen zu beschleunigen.

Invent Analytics wurde als repräsentativer Anbieter in den Market Guides 2022 von Gartner genannt, unter anderem für Retail Forecasting, Allocation and Replenishment Solutions und Retail Unified Price, Promotion and Markdown Optimization Applications – Short Life Cycle.

