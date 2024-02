Jackery presenta la prima centrale elettrica al mondo realizzata in PCR riciclato: il nuovo Galaxy Solar Generator 1000 Plus

DÜSSELDORF, Germania, 15 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Jackery, pioniere e leader nel settore delle soluzioni elettriche portatili ed ecologiche, è fiera di presentare la prima centrale elettrica al mondo realizzata in materiale PCR riciclato. Esposto per la prima volta al CES 2024, il nuovo Galaxy Solar Generator 1000 Plus colpisce per l'uso di plastica post-consumo (PCR), eliminando l'esigenza di materie prime fossili.

Il rivestimento ecologico è solo l'ultimo sforzo intrapreso da Jackery per ridurre costantemente la sua impronta di carbonio. Dotato di una batteria LiFePo4 di lunga durata, il Jackery Galaxy Solar Generator 1000 Plus vanta una capacità di 1264Wh, 2000 watt di potenza continua e un pannello solare da 100W. Offre una soluzione energetica sostenibile che fornisce elettricità al bisogno e ha al tempo stesso un impatto positivo grazie allo spreco limitato di plastica.

"Attualmente, per produrre i generatori solari Jackery utilizziamo vari materiali come il PC e l'ABS. Per noi è molto importante non solo offrire soluzioni per centrali solari portatili ecologiche, ma anche progettare prodotti quanto più sostenibili possibile e migliorare costantemente la nostra impronta di carbonio. A tale scopo, i materiali ecologici devono sempre sostituire, laddove possibile, le plastiche tradizionali.I nostri calcoli dimostrano che l'uso del PCR può ridurre le emissioni di CO2 dei prodotti Jackery del 41% per chilogrammo. Così facendo, intendiamo fungere da esempio per il settore e possiamo dire con fiducia che il Generatore solare Galaxy è solo l'inizio di questo percorso", dichiara Ricky Ma, Responsabile di EMEA, Jackery.

L'impegno di Jackery per la sostenibilità gli è valso riconoscimenti prestigiosi, tra cui il SEAL Sustainable Product Award, l'Amazon Climate Pledge Friendly certificazione e la verifica TÜV SÜD, che ha riconosciuto la riduzione delle emissioni di CO2 e l'impronta ecologica nel ciclo di vita e nel processo di produzione di molti prodotti Jackery. In più, l'azienda utilizza imballaggi riciclabili al 100% e implementa programmi di ricondizionamento.

Per qualsiasi domanda dei media, richieste di immagini e valutazioni dei prodotti contattare:Jiatong Li , responsabile senior PR EU [email protected] , oppure telefonare al numero +49 15209939800

