Kada Story definisce la lettura digitale della letteratura per l'infanzia cinese con il primo prodotto per la lettura elementare cinese

Kada Story, una piattaforma all'avanguardia per la lettura digitale per l'infanzia in Cina ha rilasciato il proprio prodotto di lettura elementare personalizzato, il "Programma Talenti", che è il primo prodotto cinese digitale per la lettura destinato a bambini in età prescolare che sarà distribuito nel mondo. Basato sui vantaggi offerti dalla tecnologia mobile Internet, riunisce pienamente i libri di immagini preferiti dai bambini con l'istruzione elementare alla lettura, e affronta direttamente le tre sfide della lettura elementare: "selezione di libri", "compagnia e interpretazione" e "feedback e valutazione". Il prodotto rappresenta una soluzione completa per i giovani genitori in Cina che hanno difficoltà con le prime letture dei loro figli.

Il "Programma Talenti" è un piano di lettura elementare personalizzato per bambini di età tra i 2 e i 6 anni, è basato sui modelli di sviluppo cognitivo dei bambini e i più recenti risultati delle ricerche scientifiche della scienza della mente. Il modello per la selezione è stato sviluppato da un team di esperti educativi dell'età prescolare provenienti da università normali. È profondamente radicato nella scienza fondamentale logica dell'educazione, e costituisce un sistema che abbraccia cinque aspetti, tra cui la crescita personale, la cognizione personale, l'esplorazione scientifica, l'educazione artistica di base e la cultura dei linguaggi. SI compone di opere di centinaia di famosi scrittori cinesi e non, quali Cai Gao, Fang Suzhen, Beatrix Potter (Regno Unito), e Guido van Genechten (Belgio).

Per quanto riguarda "compagnia e interpretazione", il libro elettrico delle immagini del "Programma Talenti" ha integrato la lettura di un libro di immagini con l'ascolto di un audio libro, per soddisfare i bisogni dei bambini in scenari diversi. Inoltre, sono stati invitati esperti nazionali a interpretare le storie, rendono in questo modo la lettura genitore-figlio più efficace.

Per quanto riguarda "feedback e valutazione" la piattaforma del prodotto crea report con dati in tempo a seguito della tracciatura delle letture dei bambini, in questo modo i genitori possono seguire i progressi dei bambini in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Xie Linfei, fondatore e Amministratore Delegato di Kada Story, ha sottolineato che i prodotti stimolerebbero l'interesse verso la lettura per i bambini di età dai 0 ai 6 anni, il periodo d'oro dello sviluppo del cervello. Verrebbe coltivata l'abitudine alla lettura, a vantaggio dei bambini per tutta la loro vita. Non solo è di aiuto per i bambini nella creazione di una comprensione multidimensionale del mondo, ma gli fa sviluppare occhi per apprezzare la bellezza e avere un atteggiamento positivo.

