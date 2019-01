Kat Von D Beauty lancia Lock-It Powder Foundation, il nuovo fondotinta vegano

Una perfezione naturalmente impeccabile, ALL'ISTANTE!

SAN FRANCISCO, 31 gennaio 2019 /PRNewswire/ -- Lock-It, la collezione di fondotinta più venduta, ad alta prestazione, vegana e cruelty-free di Kat Von D Beauty, sarà addirittura migliore con il lancio del NUOVO! Lock-It Powder Foundation: un fondotinta in polvere compatto, a lunga tenuta che assicura un effetto coprente istantaneo e una lunga tenuta estrema.

Non riuscirete più a pensare al fondotinta in polvere nello stesso modo, questa formula vellutata e morbida può essere usata da sola per un incarnato impeccabile e naturale o applicata sopra qualsiasi altro fondotinta per una perfezione estrema.

Nel suo astuccio ricaricabile compatto e sexy, che risalta grazie a un tocco di rosso metallizzato all'interno, avrete voglia di mostrare e applicare questa formula leggera che non appesantisce i pori, ovunque andrete! L'estratto di polvere di riso nasconde le imperfezioni, mentre il caolino, un minerale argilloso, assicura un effetto finale omogeneo e matt senza seccare rendendolo adatto a ogni tipo di pelle.

Lock-It Powder Foundation offre 26 tonalità pensate per soddisfare una varietà di toni e sottotoni che variano dal chiaro al più intenso.

Kat Von D Beauty Lock-It Powder Foundation sarà disponibile online in Italia a partire da Febbraio 2019 su Katvondbeauty.com e Sephora.com, e nei negozi Sephora.

#Vegano! I prodotti Kat Von D Beauty sono fatti con amore senza utilizzare gli animali, il che significa che sono sempre 100% vegani e cruelty-free. Condividi i tuoi look e trova ispirazione su KatVonDBeauty.com, @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #LockItPowderFoundation

INFORMAZIONI SU KAT VON D BEAUTY

Kat Von D Beauty ti dà la possibilità di esprimerti senza nessun compresso grazie ai suoi prodotti per il make-up a lunga tenuta, pigmentazione intensa, vegani e cruelty-free.

Lanciato nel 2008 da Kat Von D, questo amatissimo marchio di make-up, famoso per i prodotti indispensabili, vincitori di premi in tutto il mondo come il Tattoo Liner, l'Everlasting Liquid Lipstick e il Lock-It Foundation, è specializzato in prodotti di bellezza ad alte prestazioni fatti con amore e non con animali. I fanatici di cosmetici e gli amanti degli animali possono ora fare scelte compassionevoli senza sacrificare una colorazione audace, bellissima e una tenuta duratura.

Kat Von D Beauty ha vinto più di 100 (e non sono finiti!) premi a livello mondiale. Il marchio è distribuito in 36 paesi in Nord America, America Latina, Europa, Sud Est Asiatico, Australia, Medio Oriente, Scandinavia, Russia, Regno Unito e Irlanda come esclusiva di SEPHORA, Sephora all'interno di JCPenney, Debenhams e www.katvondbeauty.com.

