Kavalan annuncia secondo whisky STR

Nel 2006 a Taiwan l'ormai scomparso dott. Jim Swan e Kavalan idearono la tecnica artigianale dell'STR. Nel loro percorso verso gli aromi più straordinari, hanno formulato una ricetta rigorosa per la tostatura e la ricarbonizzazione di botti per vino che elimina l'acidità legata alla maturazione delle botti da vino e consente di ampliare la rosa di aromi possibili nel clima subtropicale di Taiwan.

La seconda espressione della tecnica STR di Kavalan è anche il primo whisky torbato della distilleria; questo nuovo prodotto è infatti distillato da orzo torbato.

Il direttore generale di Kavalan, Lee, ha spiegato che la tecnica STR di Kavalan riporta in vita gli aromi latenti imprigionati nella botte, rendendo possibile ottenere sapori più forti, decisi e fruttati nello straordinario clima subtropicale della contea di Yilan. Queste note sono sottese dal seducente aroma affumicato del malto che sprigiona dal whisky torbato.

"Da quando abbiamo vinto ai WWA mi è stato chiesto molte volte quando avremmo prodotto un altro whisky STR Made in Taiwan. Ora, dopo anni di esperimenti, speriamo davvero che il secondo whisky STR supererà i risultati ottenuti da Vinho, attirando l'attenzione degli amanti del whisky in tutto il mondo", ha commentato Lee.

È dal 2015 che Vinho Barrique conquista i giudici con la sua artigianalità e quest'anno ha vinto una serie di massimi riconoscimenti. All'edizione 2020 del concorso World Whisky Masters, organizzato da The Spirits Business, è stato nominato "Taste Master", ricevendo il massimo riconoscimento globale nella gara. In occasione del recente Tokyo Whisky and Spirits Competition ha ottenuto il riconoscimento di "Best of the Best", il meglio del meglio.

Risultati del World Whisky Masters

Medaglia Taste Masters

Kavalan Solist Vinho Barrique

Medaglia Masters

Kavalan Podium

Kavalan Sky Gold Wine Cask Matured

Kavalan Solist Amontillado Sherry

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Sherry

Medaglia d'oro

Kavalan Distillery Select No.2

Kavalan Distillery Select No.1

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Classic

King Car Conductor

Kavalan Oloroso Sherry Oak

Kavalan ex-Bourbon Oak

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured

40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Kavalan Earth Silver Wine Cask Matured

Kavalan Solist PX Sherry

Kavalan Solist Manzanilla Sherry

Kavalan Solist Port

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask

La tecnica STR

Il trattamento delle botti in rovere detto S.T.R., dall'acronimo inglese di raschiatura, tostatura e ricarbonizzazione, è una tecnica rivoluzionaria nata nel laboratorio di innovazione di Kavalan e ormai diffusasi nell'intero settore. Nella prima fase, la botte è raschiata delicatamente per eliminare il sapore indesiderato del vino e dei composti acidi. Successivamente, la tostatura libera i composti organici dal legno, esaltando l'intera gamma di note fruttate e vanigliate. Infine, la ricarbonizzazione a fiamma intensa sprigiona piacevoli aromi di languido caramello e cioccolato con un delicato retroterra di fruttata complessità.

La distilleria Kavalan

La distilleria Kavalan nella contea di Yilan è pioniera nell'arte del whisky single malt a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato in condizioni di umidità e calore intensi, creato con le acque di disgelo del Xueshan (il monte della neve) è perfezionato dalla brezza proveniente dal mare e dalla montagna. Tutti questi fattori contribuiscono alla caratteristica cremosità Kavalan. La nostra distilleria, cui abbiamo dato l'antico nome della contea di Yilan, vanta circa 40 anni di esperienza nella produzione di bevande in seno al gruppo King Car. Abbiamo ottenuto oltre 450 riconoscimenti di livello gold o superiore nei più prestigiosi concorsi del settore. Visita www.kavalanwhisky.com

Contatto:

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1225920/2nd_S_T_R__Whisky_WWM_Wins.jpg

Link correlati

http://www.kavalanwhisky.com



SOURCE Kavalan