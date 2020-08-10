Kavalan анонсировала выпуск второго "виски STR"

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Kavalan

10 авг, 2020, 12:48 BST

Новинка от Kavalan, которая скоро появится на прилавках магазинов, была выдержана в специально выскобленных и многократно обожженных внутри и снаружи бочках

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 10 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Спустя пять лет после получения звания "Лучшего односолодового виски мира" на конкурсе World Whiskies Award легендарный Kavalan Solist Vinho Barrique наконец-то обретет собственного наследника.

По сообщению дистиллирии Kavalan, второй напиток, изготовленный по технологии Shave, Toast, Rechar (STR), появится на прилавках тайваньских магазинов уже в октябре этого года в составе эксклюзивного рождественского набора из 4 бутылок.

Can there be another STR whisky as iconic as the Vinho Barrique?

Технология ручной STR-обработки бочек была предложена в 2006 году покойным д-ром Джимом Суоном (Jim Swan) и тайваньской дистиллирией Kavalan. В поиске исключительных оттенков вкуса и аромата они разработали сложный процесс прокаливания и обжига винных бочек с целью устранения излишней кислоты, возникающей в результате выстаивания бочек, и усиления глубины вкуса, возможного в тайваньском субтропическом климате.

Вторая вариация Shave, Toast, Rechar от Kavalan - это еще и первый торфяной виски в коллекции дистиллирии, полученный из торфяного ячменя.

По словам генерального директора Kavalan г-на Ли, технология STR от Kavalan пробуждает скрытые ароматы, заключенные в бочках, придавая напиткам яркие и выразительные фруктовые оттенки, характерные для феноменального субтропического климата уезда Илань. Эти вкусовые слои перемежаются с манящими, дымными солодовыми ароматами торфяного спирта. 

"После нашего триумфа на WWA меня много раз спрашивали, когда же мы представим следующий тайваньский виски STR. И сегодня, по итогам многолетних экспериментов, мы искренне надеемся, что наш второй напиток STR унаследует исключительные характеристики Vinho, став новым фаворитом у поклонников виски по всему миру", - отметил г-н Ли.

С 2015 года Vinho Barrique неоднократно впечатлял судей самых авторитетных отраслевых конкурсов своим исключительным качеством, из года в год собирая коллекцию высших наград. В ходе конкурса World Whisky Masters 2020, организованного изданием Spirits Business, сорт получил высочайшую награду состязания - титул "Taste Master". На недавнем Tokyo Whisky and Spirits Competition напиток вошел в плеяду "Лучших из лучших".  

Результаты конкурса World Whisky Masters

Медаль Taste Masters

  • Kavalan Solist Vinho Barrique

Медаль Masters

  • Kavalan Podium
  • Kavalan Sky Gold Wine Cask Matured
  • Kavalan Solist Amontillado Sherry
  • Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask
  • Kavalan Solist Fino Sherry
  • Kavalan Solist Sherry

Золотая медаль

  • Kavalan Distillery Select No.2
  • Kavalan Distillery Select No.1
  • Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish
  • Kavalan Concertmaster Port Cask Finish
  • Kavalan Classic
  • King Car Conductor
  • Kavalan Oloroso Sherry Oak
  • Kavalan ex-Bourbon Oak
  • King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured
  • Kavalan Earth Silver Wine Cask Matured
  • Kavalan Solist PX Sherry
  • Kavalan Solist Manzanilla Sherry
  • Kavalan Solist Port
  • Kavalan Distillery Reserve Rum Cask

О технологии STR

Метод обработки дубовых бочек, известный под аббревиатурой S.T.R. (Shave (скобление), Toast (сушка огнем), Rechar (обжиг)), - это инновационная технология, разработанная в лаборатории Kavalan и получившая распространение в отрасли. В первую очередь, бочки деликатно выскабливаются для устранения излишнего винного аромата и кислых компонентов. После этого, в процессе сушки огнем из древесины выделяются органические соединения, высвобождая сладкие фруктово-ванильные ноты. И, наконец, многократный обжиг проявляет приятные насыщенные ароматы карамели и шоколада на сложном фруктовом фоне.

О дистиллирии Kavalan

Дистиллирия Kavalan в тайваньском уезде Илань начиная с 2005 года трудится над созданием односолодового виски. В основе наших напитков, выдерживаемых в условиях большой влажности и тепла, лежит талая вода из источников Снежных гор, а их вкус несет на себе отпечаток прохладного морского бриза. Все эти элементы, сочетаясь, создают "фирменную" кремовую мягкость Kavalan. Получившая имя от старинного названия уезда Илань, наша дистиллирия наследует почти 40-летний опыт производства спиртных напитков своей материнской компании King Car Group. На нашем счету - свыше 450 золотых и других высших наград самых престижных отраслевых конкурсов. Посетите www.kavalanwhisky.com

Контактная информация:

Кейтлин Цай (Kaitlyn Tsai)
+886(0)39 229 000#7164
[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1225920/2nd_S_T_R__Whisky_WWM_Wins.jpg

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http://www.kavalanwhisky.com

SOURCE Kavalan

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