Kavalan анонсировала выпуск второго "виски STR"

Технология ручной STR-обработки бочек была предложена в 2006 году покойным д-ром Джимом Суоном (Jim Swan) и тайваньской дистиллирией Kavalan. В поиске исключительных оттенков вкуса и аромата они разработали сложный процесс прокаливания и обжига винных бочек с целью устранения излишней кислоты, возникающей в результате выстаивания бочек, и усиления глубины вкуса, возможного в тайваньском субтропическом климате.

Вторая вариация Shave, Toast, Rechar от Kavalan - это еще и первый торфяной виски в коллекции дистиллирии, полученный из торфяного ячменя.

По словам генерального директора Kavalan г-на Ли, технология STR от Kavalan пробуждает скрытые ароматы, заключенные в бочках, придавая напиткам яркие и выразительные фруктовые оттенки, характерные для феноменального субтропического климата уезда Илань. Эти вкусовые слои перемежаются с манящими, дымными солодовыми ароматами торфяного спирта.

"После нашего триумфа на WWA меня много раз спрашивали, когда же мы представим следующий тайваньский виски STR. И сегодня, по итогам многолетних экспериментов, мы искренне надеемся, что наш второй напиток STR унаследует исключительные характеристики Vinho, став новым фаворитом у поклонников виски по всему миру", - отметил г-н Ли.

С 2015 года Vinho Barrique неоднократно впечатлял судей самых авторитетных отраслевых конкурсов своим исключительным качеством, из года в год собирая коллекцию высших наград. В ходе конкурса World Whisky Masters 2020, организованного изданием Spirits Business, сорт получил высочайшую награду состязания - титул "Taste Master". На недавнем Tokyo Whisky and Spirits Competition напиток вошел в плеяду "Лучших из лучших".

Результаты конкурса World Whisky Masters

Медаль Taste Masters

Kavalan Solist Vinho Barrique

Медаль Masters

Kavalan Podium

Kavalan Sky Gold Wine Cask Matured

Kavalan Solist Amontillado Sherry

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Sherry

Золотая медаль

Kavalan Distillery Select No.2

Kavalan Distillery Select No.1

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Classic

King Car Conductor

Kavalan Oloroso Sherry Oak

Kavalan ex-Bourbon Oak

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured

40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Kavalan Earth Silver Wine Cask Matured

Kavalan Solist PX Sherry

Kavalan Solist Manzanilla Sherry

Kavalan Solist Port

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask

О технологии STR

Метод обработки дубовых бочек, известный под аббревиатурой S.T.R. (Shave (скобление), Toast (сушка огнем), Rechar (обжиг)), - это инновационная технология, разработанная в лаборатории Kavalan и получившая распространение в отрасли. В первую очередь, бочки деликатно выскабливаются для устранения излишнего винного аромата и кислых компонентов. После этого, в процессе сушки огнем из древесины выделяются органические соединения, высвобождая сладкие фруктово-ванильные ноты. И, наконец, многократный обжиг проявляет приятные насыщенные ароматы карамели и шоколада на сложном фруктовом фоне.

О дистиллирии Kavalan

Дистиллирия Kavalan в тайваньском уезде Илань начиная с 2005 года трудится над созданием односолодового виски. В основе наших напитков, выдерживаемых в условиях большой влажности и тепла, лежит талая вода из источников Снежных гор, а их вкус несет на себе отпечаток прохладного морского бриза. Все эти элементы, сочетаясь, создают "фирменную" кремовую мягкость Kavalan. Получившая имя от старинного названия уезда Илань, наша дистиллирия наследует почти 40-летний опыт производства спиртных напитков своей материнской компании King Car Group. На нашем счету - свыше 450 золотых и других высших наград самых престижных отраслевых конкурсов. Посетите www.kavalanwhisky.com

Контактная информация:

Кейтлин Цай (Kaitlyn Tsai)

+886(0)39 229 000#7164

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1225920/2nd_S_T_R__Whisky_WWM_Wins.jpg

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http://www.kavalanwhisky.com



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