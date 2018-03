Kavalan, entra, prima etichetta cinese, nella "Hall of Fame" dei WWA

Secondo il WWA, il premio riconosce la posizione dei Lee: due dei "grandi del whisky" e "gli individui più iconici del settore."

Damian Riley Smith, Amministratore Delegato di WWA ha definito i fondatori di Kavalan il "team padre e figlio che ha trasformato il mondo del whisky globale, che ne hanno portato le frontiere tra passione imprenditoria e innovazione."

Ha descritto quello che hanno fatto come "davvero magnifico nel creare una nuova categoria, e nel mettere Taiwan nella carta geografica del whisky, laddove non c'era nessuna tradizione di distillazione del whisky."

L'Amministratore Delegato di King Car Kavalan YT Lee ha dichiarato "Grazie agli WWA, al team Kavalan, al compianto dott. Jim Swan per aver realizzato il sogno di Kavalan."

La Hall of Fame è un tributo permanente che rende onore a quegli individui che hanno contribuito in modo duraturo al mondo del whisky ed è stato ispirato alle 100 migliori e più grandi figure del whisky nella storia, apparse nella 100esima edizione del Whisky Magazine.

Il Kavalan Solist Port si è aggiudicato il 2018 WWA Single Cask Single Malt Whisky quale miglior whisky taiwanese. WWA ha già assegnato a Kavalan due dei maggiori riconoscimenti per il Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength che è stato nominato "World's Best Single Cask Single Malt Whisky" nel 2016 e il Solist Vinho Barrique, che ha ricevuto il "World's Best Single Malt Whisky" nel 2015.

Nel corso dell'anno King Car Group lancerà la birra, l'ultima delle attività aziendali.

Informazioni su Kavalan Whisky

La prima distilleria di whisky di Taiwan, etichetta pioniera nell'arte del whisky single malt dal 2006. Kavalan viene invecchiato in un ambiente con elevata umidità e calore, e trae benefici dalle brezze marine e dall'acqua della sorgente della montagna Snow, tutti elementi che si uniscono per creare la tipica cremosità del Kavalan. Il nome della distilleria deriva dal nome indigeno della Yilan County, dove ha sede, ed ha alle spalle 30 anni di lavoro nella produzione di bevande grazie alla società madre King Car Group. Ha collezionato più di 250 premi oro, che comprendono il riconoscimento di vincitore per il whisky mondiale per 8 volte e per 4 volte o Spirits Producers of the Year che è disponibile in 68 Paesi. Visitare www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

