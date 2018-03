Kavalan entra para o "Hall of Fame" do WWA pela primeira vez com um uísque chinês

De acordo com o WWA, o prêmio reconhece os Lees como dois dos "maiores" e dos "nomes mais famosos no ramo de uísques".

Damian Riley Smith, o CEO do WWA designou os fundadores da Kavalan como a "equipe composta de pai e filho que transformou a indústria global de uísques e ampliou suas fronteiras através de sua paixão e inovação como empreendedores".

Descreveu o feito obtido pelo pai e filho como "realmente magnífico, criando uma nova categoria e posicionando Taiwan no mundo dos uísques, onde nunca havia existido nenhum histórico de destilaria desta bebida".

YT Lee, CEO da King Car Kavalan afirmou: "Agradeço ao WWA, à equipe da Kavalan, ao falecido Dr. Jim Swan por tornar o sonho da Kavalan realidade".

O Hall of Fame é um tributo permanente que honra aqueles que contribuíram de forma duradoura para o mundo dos uísques e foi inspirado pelas 100 maiores personalidades na história da área apresentadas na 100a edição da Revista Whisky.

O Solist Port da Kavalan ganhou o WWA 2018 de melhor uísque de Twain na categoria Single Cask Single Malt Whisky (100% destilado de malte de uma única destilaria). O WWA concedeu anteriormente à Kavalan dois de seus maiores prêmios para a categoria Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength que foi nomeado o "Single Cask Single Malt Whisky Melhor do Mundo" em 2016 e seu Solist Vinho Barrique, que ganhou o "Melhor Single Malt Whisky do Mundo" em 2015.

O King Car Group lançará sua cerveja, seu produto mais recente, ainda este ano.

Sobre o Kavalan Whisky

A primeira destilaria de uísque de Taiwan tem sido a pioneira na arte da produção de single malt whisky desde 2006. O Kavalan é envelhecido em ambiente úmido e de calor intenso, mas se beneficia da brisa do mar e das montanhas além da água da nascente da Snow Mountain, que se combinam para criar a cremosidade exclusiva do uísque Kavalan. O nome da destilaria se origina do antigo nome do condado de Yilan, onde está localizada, sendo respaldada por 30 anos de fabricação de bebidas pela empresa matriz King Car Group. Disponível em 68 países, recebeu mais de 250 prêmios ouro sendo inclusive 8 vezes vencedora do prêmio de melhor uísque do mundo e 4 vezes do prêmio de Produtora de Destilados do Ano. Para mais informações acesse www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx.

FONTE Kavalan

