Kellogg rafforza la prima linea in Europa con una nomina al femminile

Prins avrà il compito di guidare il team Kellogg che lavora in Europa Continentale in un periodo storico senza precedenti, con un focus sulla crescita di tutte e tre le categorie di business (cereali, snack salutari e snack salati) nei singoli mercati. Allo stesso tempo, lavorerà per sviluppare la strategia di wellbeing dell'azienda in Europa , con l'obiettivo di soddisfare sempre al meglio le esigenze e le aspettative dei consumatori. La manager riporterà direttamente a David Lawlor, President di Kellogg Europe.

A commento della sua nomina, Miranda Prins racconta: «Ho una grande passione per ciò che facciamo e per gli obiettivi che abbiamo in Kellogg. Sono, infatti, entusiasta di assumere questo nuovo ruolo. Lo vedo come un'opportunità per garantire che i nostri team siano pronti per accelerare la crescita in Europa Continentale, rispondendo sempre al meglio alle esigenze dei nostri consumatori e clienti. Per fare ciò, lavoreremo da un capo dell'Europa all'altro, in modo multifunzionale, promuovendo ownership, responsabilità ed empowerment. Un approccio perfettamente in linea con la nostra cultura: Make it Happen».

UNA CARRIERA IN KELLOGG – Miranda Prins è entrata a far parte di Kellogg Belgio nel 2008 e ha lavorato nei team sales, brand management e sales development in diversi mercati core per l'azienda. Nel 2014, è stata promossa Marketing Director di Francia e Benelux, dove ha guidato l'integrazione dei tre Paesi, mettendo a segno una crescita significativa dei marchi Extra e Tresor. Nel 2016, ha assunto il ruolo di Direttore Marketing di Pringles e dal 2019 di Vice President Pringles Europa, portando il brand a crescere a doppia cifra. Prima di entrare in Kellogg, ha lavorato in Reckitt Benckiser Belgio. Nata a Groningen (Paesi Bassi), Prins si è laureata in Business internazionale all'Università di Maastricht nel 2002. Parla 6 lingue, ha vissuto in 5 Paesi diversi ed è sposata con due figli.

