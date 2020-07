Kissflow lancia la piattaforma Digital Workplace per il mercato italiano

- L'azienda propone il suo prodotto in lingua locale in vista dell'impennata della domanda di strumenti collaborativi di gestione del lavoro tra le aziende italiane

VICENZA, Italia, 14 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Kissflow, leader nel settore delle piattaforme per Business Process Management e Workflow Management utilizzate da organizzazioni in oltre 160 Paesi, ha lanciato la propria piattaforma Digital Workplace in Italia, con un prodotto completamente in italiano.

Kissflow Digital Workplace combina il potere della gestione dei progetti, dell'automazione dei processi e della collaborazione tra team per ottimizzare i flussi di lavoro aziendali e la produttività aziendale. Questo strumento è perfettamente in grado di supportare i team distribuiti durante il lavoro a distanza.

"Abbiamo assistito a una forte impennata della domanda di Kissflow Digital Workplace, dato che la maggior parte delle organizzazioni è passata completamente al lavoro da remoto negli ultimi tre mesi. La disponibilità del prodotto in italiano aiuta le piccole e medie imprese ad adottarlo rapidamente", ha dichiarato Dinesh Varadharajan, VP - Product Management, Kissflow.

Federico Pozzato, Amministratore delegato di Honu SRL, un partner di riferimento di Kissflow per l'Italia, ha affermato: "Avere la possibilità di scegliere l'interfaccia del prodotto nella nostra lingua madre è stato molto importante. In questo modo gli utenti possono comprendere e creare rapidamente i flussi di lavoro".

Kissflow mette la potenza dei processi di alto livello e dei software di progetto nelle mani di qualsiasi utente aziendale. La nuova piattaforma end-to-end consente alle organizzazioni di sostituire le soluzioni a sé stanti disconnesse attraverso:

la collaborazione in discussioni e conversazioni utilizzando canali per un lavoro di squadra fluido

il coordinamento di casi, progetti e mansioni utilizzando la gestione di casi e progetti per garantire l'efficienza del lavoro

il controllo dei processi che possono essere facilmente automatizzati utilizzando la gestione dei processi per risultati prevedibili

Kissflow è riconosciuto da Gartner come attore chiave nello spaziodelle applicazioni ad alta produttività Platform-as-a-Service.

Per ulteriori informazioni sulla piattaforma per il lavoro digitale di Kissflow, prima nel suo settore, visitare il sito web kissflow.com.

Informazioni su Kissflow:

Kissflow è il software per il digital workplace che consente ai leader audaci e ai loro team di gestire tutti i tipi di lavoro su un'unica piattaforma unificata attraverso un mix intuitivo di collaborazione, coordinamento e controllo. Grazie alla potenza del flusso di lavoro automatizzato, i nostri oltre 10.000 clienti in più di 160 Paesi, tra cui oltre 50 aziende presenti nella classifica Fortune 500 come Airbus, McDermott, Reckitt Benckiser e Olympus, possono creare un luogo di lavoro digitale che organizza alla perfezione il lavoro attraverso un mix intuitivo di collaborazione, coordinamento e controllo. Kissflow è stato nominato da G2Crowd leader nella categoria BPM e Workflow, con un punteggio di soddisfazione del cliente pari a 4,3 su 5, il più alto della categoria.

