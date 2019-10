L'Aeroporto Internazionale Hamad si espande per accogliere più di 60 milioni di passeggeri all'anno

Il piano di espansione prevede inoltre un'area di 11.720 metri quadrati da destinare a spazi paesaggistici, locali commerciali e servizi di ristorazione, che ospiterà una collezione d'arte di prim'ordine, un ambiente rilassante composto da vegetazione lussureggiante, strutture e attrazioni ricreative in un unico spazioso terminal. L'aeroporto riserverà 9.000 metri quadrati alla suggestiva lounge Al Mourjan, che includerà nuove spa, palestre, ristoranti e business center, nonché altre infrastrutture destinate ai passeggeri.

Akbar Al Baker, Chief Executive del Gruppo Qatar Airways, ha dichiarato:

"L'espansione dell'Aeroporto Internazionale Hamad è di fondamentale importanza per assicurare il successo futuro del Gruppo Qatar Airways, soprattutto in vista dei Mondiali di calcio del 2022, che il Paese si prepara a ospitare, e oltre. È inoltre un segno tangibile della vitalità dell'economia qatariota e fungerà da ulteriore stimolo economico, poiché offrirà eccellenti opportunità ad appaltatori locali e internazionali".

Badr Mohammed Al Meer, Chief Operating Officer di HIA, ha aggiunto: "L'espansione continuerà a ridefinire l'esperienza in aeroporto, consolidando la reputazione di HIA come via d'accesso e hub internazionale di importanza fondamentale. L'espansione è stata progettata per essere perfettamente integrata al terminal esistente, in modo da consentire un flusso regolare di passeggeri e migliorare complessivamente l'esperienza per i viaggiatori, riducendo al minimo le distanze da percorrere per i voli in connessione e offrendo una segnaletica chiara e intuitiva. Il nostro scopo ultimo in HIA è diventare una destinazione a pieno titolo, non soltanto una via d'accesso".

Il terminal sarà il primo aeroporto in Medio Oriente e Nord Africa a ricevere una valutazione di 4 stelle dal Global Sustainability Assessment System (GSAS) e riceverà una certificazione LEED di livello Argento per le misure innovative in materia di efficienza energetica applicate nell'intero edificio.

L'espansione dell'HIA prevede inoltre la costruzione di un nuovo terminal cargo, che incrementerà la capacità gestita fino a una quantità stimata di 3,2 milioni di tonnellate all'anno. L'edificio, la cui inaugurazione è prevista per il 2023, sarà costituito da una struttura multilivello allo stato dell'arte, che avrà un'impronta di 85.000 metri quadrati e sarà articolata su tre piani e tre piani mezzanini, per una superficie lorda di pavimento pari a circa 323.000 metri quadrati.

