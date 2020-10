L'Italia dà il benvenuto a Transcend Packaging che apre la prima fabbrica di produzione su larga scala di cannucce in carta ad Ala (Trento)

Transcend è un pioniere globale nell'imballaggio sostenibile per l'ambiente ed il primo grande produttore di cannucce di carta nel Regno Unito ed ora in Italia. Negli ultimi due anni, Transcend si è affermata come il principale produttore europeo di cannucce di carta e come innovatore nel supportare grandi marchi a rendere i loro imballaggi più sostenibili per l'ambiente.

Transcend opera in Italia da uno stabilimento sito in Ala(TN), su una superficie di circa 5.000mq. realizzato secondo le linee guida tipiche della filiera alimentare. La capacità produttiva stimata a regime arriva fino a due miliardi di cannucce all'anno, quasi 40milioni a settimana, realizzate secondo stringenti standard produttivi in conformità con le direttive europee.

Transcend gestirà la struttura in collaborazione con ICIS Group, una società di packaging affermata con un track record di successo e collaborazioni con i principali marchi internazionali. Questa partnership consente alle aziende di tutta Europa di acquistare cannucce di carta prodotte nell'UE prima dell'introduzione del bando delle cannucce in plastica previsto per luglio 2021.

La fabbrica di Ala è stata progettata in collaborazione tra Transcend ed ICIS per soddisfare la richiesta, in costante crescita da parte dei consumatori, di aziende che agiscano in modo più sostenibile per l'ambiente. La fabbrica inoltre fornisce prodotti di alta qualità, consentendo quindi ai clienti l'acquisto diretto in UE al posto dell'importazione dai paesi asiatici.

Le cannucce di Transcend sono prodotte utilizzando carta certificata FSC (Forest Stewardship Council, che certifica che la carta usata per fabbricare le cannucce proviene da fonti rinnovabili ed aree dove si applica la riforestazione); inoltre le cannucce rispettano gli standard ed i termini di legge più restrittivi per il contatto diretto con alimenti e bevande, differenziandosi dalle cannucce importate da fuori Europa che potrebbero non soddisfare gli standard normativi dell'UE.

"Con l'avvicinarsi di Brexit, vogliamo rassicurare i nostri partner sulla forza della nostra capacità di fornitura in tutta Europa. La nostra nuova fabbrica in Italia, oltre a coprire il mercato italiano, offre un facile accesso al Nord Europa, in particolare Germania e Austria". ha dichiarato Lorenzo Angelucci, CEO, Transcend Packaging.

Le imprese nell'UE saranno soggette a restrizioni sull'impiego di contenitori in plastica monouso dal luglio 2021. Avere una forte squadra in partnership con ICIS sul campo in Italia, mette Transcend in una posizione più forte per supportare le imprese in questa transizione.

Angelucci ha proseguito: "Le imprese europee sono in corsa contro il tempo per rispettare le nuove normative sui contenitori in plastica monouso e sostituire le loro cannucce di plastica con cannucce in carta. La nostra ambizione è supportare quante più aziende possibile nel passaggio verso un imballaggio più sostenibile, in tempo per rispettare questa scadenza. La partnership con ICIS amplierà ulteriormente la nostra capacità ed i nostri clienti trarranno vantaggio della nostra nuova partnership".

Antonio Ratti, amministratore delegato di ICIS/DG di Transcend Italia, ha concluso: "Transcend è il principale produttore europeo di cannucce in carta e noi di ICIS siamo lieti di fare parte di questa squadra. Essere in grado di produrre prodotti sostenibili per l'ambiente, con uno stabilimento produttivo in Italia, riveste un fattore di grande importanza per noi e siamo entusiasti di fornire ai clienti europei prodotti innovativi che estendono la vasta gamma di imballaggi prodotti da ICIS. Siamo lieti di dare il benvenuto a Transcend in Italia e di lavorare insieme".

Informazioni su Transcend Packaging

Fondata nel 2017, Transcend fornisce soluzioni di imballaggi sostenibili per l'ambiente a clienti nei settori della ristorazione, degli alimenti, delle bevande, della salute e della bellezza. La produzione è iniziata nel 2018 nel S.Wales diventando il primo grande produttore di cannucce di carta in Europa.

L'obiettivo di Transcend è fornire imballaggi sostenibili della massima qualità per i nostri clienti e l'ambiente. Transcend lavora ogni giorno con i principali marchi internazionali per migliorare la sostenibilità dei propri imballaggi ed è leader europeo nella produzione di cannucce di carta.

Informazioni su Gruppo ICIS

ICIS, fondata nel 1959, ha sviluppato e mantiene da molti anni in Europa rapporti con clienti di primaria importanza, in particolare nel settore dei beni di consumo, che fornisce con astucci stampati e cluster multipack utilizzati per il confezionamento primario e secondario su linee automatiche.

ICIS è oggi un gruppo con 4 stabilimenti produttivi e fattura oltre 35 milioni di euro, un terzo dei quali venduti all'estero; produce annualmente oltre un miliardo di astucci e trasforma 30mila tonnellate di cartone.

