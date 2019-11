La bottiglia più recente di Kavalan vanta una corona imbottita degna di un re

Già presentata a Taiwan, la nuovissima edizione speciale di Kalavan, che combina in modo elegante la cremosa ricchezza del caramello con l'intensa dolcezza delle note di frutti di bosco, sarà disponibile in paesi selezionati nel 2020.

Kavalan non può svelare l'esatta botte in cui è stato invecchiato questo straordinario e aromatico whisky, a parte il fatto che è una botte di vino rosso altamente esclusivo di classe mondiale.

L'AD, YT Lee ha affermato che, come l'unico altro whisky ad essere lanciato con il nome del gruppo, il "King Car Conductor", l'edizione limitata per il 40° anniversario è appropriatamente multidimensionale, complessa e ricca di profondità.

"Sono onorato di fare parte del viaggio che ebbe inizio con mio padre quattro decenni or sono. King Car si è sempre impegnato a fornire la qualità più raffinata, una ricerca che definisce il nostro carattere, e questa insistenza sull'eccellenza continuerà anche in futuro" ha affermato YT Lee.

Il Master Blender, Ian Chang, ha affermato di aver realizzato un whisky degno di celebrare una pietra miliare eccezionale.

"È stato invecchiato in una botte di vino rosso molto raro la cui maestosità si trasferisce in un whisky molto intenso, che emana aromi di frutti di bosco molto distinti e caramello lussureggiante", ha affermato Chang.

Inoltre la confezione celebra la contea di Yilan, che è sia la patria di Kavalan che del Presidente TT Lee, attraverso la forma della Montagna di neve, la sorgente d'acqua di Kavalan.

La forma liscia ma robusta della bottiglia esprime eleganza e forza. Il suo tappo a forma di corona è adornato dai cristalli Swarovski® di fama mondiale. La persistenza e la durata, oltre all'armonia con l'ambiente naturale, sono impartite tramite la scatola in cuoio e legno.

Il 40° anniversario di King Car è messo in vendita con un bicchiere in cristallo ed è limitato a 10.000 confezioni in tutto il mondo.

King Car 40° anniversario

Note di degustazione:

Colore: Ramato reale

Profumo: Potente e denso, con ricche note di vino rosso che esprimono un Cabernet Sauvignon nero, con note di fragola, mirtillo, spezie e fioritura di rovere appena bruciata.

Palato: Livelli spessi e ricchi al palato di frutti di bosco caramellati, vivacizzati da esplosioni di spezie, in particolare pepe, chiodi di garofano e tabacco, il tutto coniugato dal magnifico carattere del vino.

Finitura: Lunga e sensuale, con un mix delicato di frutta esclusiva e spezie morbide.

Informazioni sul gruppo King Car

Stabilito da Tien-tsai Lee nel 1979, il marchio King Car è un nome affermato nel settore degli alimenti e delle bevande, che rappresenta lo standard aureo di qualità di Taiwan. Il conglomerato a conduzione famigliare ha 40 anni di esperienza e incorpora divisioni che includono l'industria alimentare King Car; la fondazione culturale ed educativa King Car; la biotecnologia King Car (Centro di coltivazione di orchidee, divisione di acquacoltura e parco di forestazione); il caffè Mr. Brown; la distilleria di whisky Kavalan; la birra Buckskin; e i ristoranti e bar (due birrerie, il ristorante Buckskin Yakiniku, la birreria Buckskin e il Kavalan Whisky Bar). King Car è diretta dal figlio di TT Lee, l'AD Yu-ting Lee, che assicura che il gruppo rimanga in linea con le sue radici ad Yilan, onori il magnifico ambiente naturale e sia impegnato a perpetuare la visione del Presidente TT Lee. La missione di King Car è dare ai clienti sicurezza e pace mentale grazie a un marchio affidabile, impegnato a fornire prodotti di alta qualità che aiutano le persone a condurre le loro vite al massimo.

