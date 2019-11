Kavalan's nieuwste fles voorzien van versierde kroon, waardig voor een koning

Kavalans nieuwste speciale editie is reeds in Taiwan op de markt en is een elegante combinatie van de romige rijkdom van toffee en de intense zoetheid van donkere fruittonen. Deze speciale editie zal in 2020 in geselecteerde landen wereldwijd beschikbaar zijn.

Kavalan is niet in staat om exact te onthullen in welk vat deze buitengewone, smaakvolle whisky gerijpt is, behalve dat het een zeer exclusief vat voor rode wijn van wereldklasse was.

De heer YT Lee, CEO, zei dat de 40th Anniversary Limited Edition passend multidimensionaal, complex en vol diepte is, net als de enige andere whisky die gelanceerd wordt onder de groepsnaam, de "King Car Conductor".

"Ik voel me vereerd dat ik deel heb mogen uitmaken van de reis die veertig jaar geleden door mijn vader is gestart. King Car heeft er altijd naar gestreefd om de beste kwaliteit te leveren - een streven dat ons karakter definieert – en door de nadruk op excellentie te leggen zal dit streven in de toekomst doorgezet worden," aldus de heer YT Lee.

Master Blender, Ian Chang, zei dat hij een whisky vervaardigd had om een geweldige mijlpaal te vieren.

"Het is gerijpt in een zeer zeldzaam vat voor rode wijn, wiens grootheid overgaat in een rijke intense whisky, waardoor het zeer verschillende bessen- en weelderige toffee-aroma's verkrijgt," aldus de heer Chang.

De heer Chang zei dat de verpakking een hulde is aan Yilan County, waar de Snow Mountain Kavalans water levert en dat het land van herkomst is van zowel Kavalan als Voorzitter TT Lee.

De gladde maar stevige vorm van de fles drukt zowel elegantie als kracht uit en de kroonvormige kurk is versierd met Swarovski®-kristallen. Persistentie en duurzaamheid, alsmede harmonie met de natuurlijke omgeving worden weergegeven door het leer en de houten behuizing van de doos.

De King Car 40th Anniversary wordt geleverd met een kristallen glazen tuimelaar en heeft een beperkte wereldwijde oplage van 10.000 stuk.

King Car 40th Anniversary

Proefnotities:

Kleur: Koninklijk kastanjebruin

Geur: Krachtig en vol rijke tonen van rode wijn met uitingen van donkergekleurd Cabernet Sauvignon-fruit, met aardbei, bosbessen, kruiden en een vleugje vers verkoolde eik.

Smaak: Dikke, volmondige lagen van toffeerijke bessen, verlevendigd met een vleugje kruiden, te weten peper, kruidnagel en tabak, samengebracht met een prachtig wijnkarakter.

Afronding: Lang en sensueel, met een zachte mix van kenmerkende vruchten en zachte kruiden.

Over King Car Group

Het King Car-merk, opgericht in 1979 door de heer Tien-tsai Lee, is een begrip in de voedings- en drankenindustrie en een belichaming van de gouden kwaliteitsstandaard in Taiwan. Het familie-conglomeraat heeft 40 jaar ervaring en omvat divisies zoals King Car Food Industrial; King Car Cultural & Educational Foundation; King Car Biotechnology (cultiveringscentrum voor orchideeën, Aquacultuur-divisie, en een bebossingspark); Mr. Brown Coffee; Kavalan Whisky Distillery; Buckskin Beer; en een Restaurant & Bar-bedrijf (twee bierhuizen, het Buckskin Yakiniku Restaurant, de Buckskin Taproom, en de Kavalan Whisky Bar). King Car staat onder leiding van de zoon van de heer TT Lee's son, de heer Yu-ting Lee, CEO, die ervoor zorgt dat de groep trouw blijft aan de historische band met Yilan, dat de prachtige natuurlijke omgeving geëerd wordt, en dat het bedrijf toegewijd blijft aan de visie van zijn voorzitter TT Lee. King Car's missie is erop gericht om klanten zekerheid te geven door middel van een vertrouwd merk, en het bedrijf is toegewijd om hoogwaardige producten te leveren zodat mensen geholpen worden om van hun leven te genieten.

Contact:

Kellie Du

+886-2-2365-6551 #6800

kellie@kingcar.com.tw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1025650/King_Car_40th_Anniversary.jpg

SOURCE Kavalan