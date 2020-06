La capacità della supply chain globale è la forza di Suning nel suo successo durante lo Shopping Festival 618 di metà anno in Cina

Il 25 maggio, alla conferenza 618 in cloud di Suning.com, Gu Wei, vicepresidente di Suning.com, ha annunciato che Suning lancerà il piano di risparmio "J-10%", il piano prodotti best seller multi-categoria e il progetto di servizio clienti "1V1".

Il piano di risparmio "J-10%" di Suning, che targetizza gli elettrodomestici, telefoni cellulari, computer, supermercati ed altre categorie che partecipano alle attività di sussidi, saranno almeno il 10% meno cari del prezzo al pubblico di altre grandi piattaforme e-commerce. Durante lo Shopping Festival 618 di metà anno, le grandi piattaforme offrono decine di miliardi di sovvenzioni, e i benefici sono complessi da decifrare per i consumatori.

Allo stesso tempo, Suning ha anche lanciato il piano prodotti best seller multi-categoria, che dipendono dal vantaggio di prezzo della supply chain e dai supplementi di piattaforma per ridurre il prezzo finale. "Lo Shopping Festival 618 di metà anno di quest'anno non è solo una guerra dei prezzi, ma anche una guerra di servizi," ha detto Gu Wei. Ha anche spiegato che il progetto di customer service "1V1" apporterà forza al servizio al massimo valore e sposerà servizi esclusivi a ciascun consumatore.

In aggiunta al fornire prezzi competitivi, gli eventi di varie performance sono la seconda area di focus nel Festival. Il Super Show di Suning.com ha invitato molte superstar e celebrità a creare un livestream. Lo spettacolo e il livestream delle star hanno avuto un forte impatto sulle vendite. Dopo 5 ore e mezza, il fatturato superava già i 5 miliardi di RMB e il numero di spettatori sulle piattaforme eccedeva i 120 milioni.

Secondo i dati pubblicati da Suning durante lo Shopping Festival 618 di metà anno, le vendite multi-canale di Suning sono aumentate del 129% e le vendite retail in cloud sono cresciute del 431%. Tra queste, la performance di vendita di Apple, Midea, Gree, Haier, Huawei, Xiaomi ed altri brand ha sfondato il tetto dei 100 milioni di RMB in una sola ora.

La capacità della supply chain globale è il fondamento della competitività nelle vendite. Zhang Jindong, presidente di Suning Holdings Group ha detto: "le capacità della catena del valore globale di Suning devono essere messe al servizio di fornire prezzi accessibili e servizi di alta qualità agli utenti, e per offrire un'esperienza di servizio superiore." Allo Shopping Festival 618 di metà anno, Zhang Jindong ha messo davanti il concetto di "guerra del valore" rispetto alla guerra di prezzi, cosa che ha veramente messo in campo più alti standard per Suning. Potendo contare sui vantaggi della catena del valore globale, Suning può mantenere prezzi competitivi così come un servizio di massimo livello, erigendo un nuovo standard per la competizione nel settore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1193046/Suning_com_Super_Show.jpg

SOURCE Suning Holdings Group