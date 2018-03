La Cina sarà presente al Bologna Children's Book Fair 2018 a Bologna quale Ospite d'Onore

Il Padiglione della Cina ha una superficie di 600 metri quadrati ed è situato nella Hall 26 B127. Il design del padiglione è ispirato alle tradizionali lanterne cinesi e alle storie antiche. Il Padiglione della Cina è diviso in quattro zone: mostra di libri, cultura, attività e reception. Inoltre, accanto al Centro Servizi dello spazio fieristico, una sezione di circa 300 metri quadrati sarà usata per la Mostra delle Illustrazioni Cinesi Originali. La Mostra delle Illustrazioni Cinesi Originali, uno dei punti centrali del programma cinese, presenterà 150 opere d'arte originali di 30 illustratori cinesi. I visitatori avranno la possibilità di conoscere il passato e il presente dell'editoria per l'infanzia in Cina e ascoltare la voce degli editori cinesi.

Saranno presentati un gran numero di eventi professionali e mostre culturali, tra cui "Dialogo e crescita: Forum della serie 'Pensa come una grande mente'," "Il mondo nuovo: programmi internazionali di Zhejiang Juvenile e Children's Publishing House," "Il rapporto sulle tendenze di sviluppo del mercato dei libri per l'infanzia in Cina," e "Un programma per la traduzione di un secolo di letteratura cinese per l'infanzia (Edizione inglese)".

La Cina avrà la delegazione di editori per l'infanzia più numerosa a oggi per visitare la BCBF 2018 con oltre 300 persone da più di 90 editori cinesi che presentano più di 4.000 titoli cinesi, la maggior parte dei quali sono libri per l'infanzia cinesi originali. Della delegazione fanno parte 26 autori famosi per l'infanzia tra cui Cao Wenxuan, il vincitore del Premio Hans Christian Andersen Award 2016, insieme a 24 illustratori cinesi tra cui Xiong Liang, che è tra i finalisti del Premio Hans Christian Andersen 2018, saranno alla fiera per scambiare idee con altri partecipanti dello stesso calibro provenienti da tutto il mondo.

