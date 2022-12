La città di Tai'an, in Cina, accelera lo sviluppo verde, a basse emissioni di carbonio e di alta qualità dell'industria dei nuovi materiali da costruzione

TAI'AN, Cina, 7 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Da quest'anno, la città di Tai'an, nella provincia di Shandong, ha promosso attivamente lo sviluppo integrato dei nuovi materiali da costruzione, del settore edile e dell'impiantistica sull'impostazione dello sviluppo "verde, a basse emissioni di carbonio, di fascia alta e intelligente", concentrandosi sulla creazione di una nuova forza trainante per lo sviluppo innovativo dei nuovi materiali da costruzione ecologici e lavorando duramente per promuovere lo sviluppo di alta qualità del settore dei nuovi materiali da costruzione.

Tai'an Lianqiang Yuanda Construction Industry Technology Co. Ltd. è la prima impresa di produzione di tipo assemblativo della città di Tai'an. Dalla sua fondazione nel 2016, attraverso la standardizzazione della progettazione, la produzione di componenti in fabbrica, l'assemblaggio edilizio in loco e l'informatizzazione della gestione dei progetti, ha creato un sistema edilizio integrato per gli edifici BIC di Lianqiang, che ha trasformato e aggiornato l'intera filiera industriale degli edifici, abbreviato ulteriormente il ciclo di costruzione e migliorato efficacemente la qualità e la sicurezza della costruzione, ottenendo un risparmio energetico e una riduzione dei consumi, la protezione dell'ambiente e l'efficienza.

La città di Tai'an ha formulato i Pareri sull'attuazione del sostegno allo sviluppo di alta qualità della filiera industriale dei nuovi materiali edilizi, incoraggiando le imprese di nuovi materiali edilizi a implementare con determinazione la produzione ecosostenibile e a migliorarne ulteriormente il livello attraverso l'aggiornamento della tecnologia di produzione e la trasformazione delle attrezzature. La città di Tai'an promuoverà con determinazione materiali da costruzione ecologici, incoraggerà gli investimenti governativi, i progetti essenziali, i servizi municipali, gli edifici ecocompatibili, e prefabbricati e altri progetti allo scopo di aumentare la percentuale di materiali da costruzione ecologici. Promuovere attivamente la bioedilizia, integrare il concetto di sviluppo "verde" e a basse emissioni di carbonio nell'ambito dell'intero processo di pianificazione, progettazione, produzione, trasporto, costruzione e consegna dei progetti, oltre a creare una serie di progetti dimostrativi di bioedilizia. Attraverso un gran numero di "dividendi strategici", stimoleremo costantemente la vitalità dello sviluppo sostenibile e di alta qualità delle imprese di nuovi materiali edilizi.

Negli ultimi anni, la città di Tai'an ha sfruttato appieno i vantaggi di essere leader nello sviluppo del settore edilizio, ha promosso lo sviluppo integrato dei nuovi materiali da costruzione e del settore dell'edilizia e dell'impiantistica, oltre a promuovere efficacemente lo sviluppo del settore dei nuovi materiali da costruzione. Attualmente, Tai'an sta accelerando la ricerca di imprese edili altamente qualificate e di imprese leader nella filiera dei nuovi materiali edilizi, in modo da infondere vitalità al nuovo piano di industrializzazione della città.

