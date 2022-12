La coesione della prefettura cinese di Tai'an volta a creare un ambiente imprenditoriale nazionale di prim'ordine

TAIAN, Cina, 23 dicembre 2022 /PRNewswire/-- La relazione del XX Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese ha proposto di "creare un ambiente imprenditoriale di alto livello orientato al mercato, legalizzato e internazionalizzato". Negli ultimi anni, la città di Tai'an, nella provincia di Shandong, ha fatto dell'ottimizzazione dell'ambiente imprenditoriale il suo "progetto numero 1" su cui concentrarsi. Ha pubblicato succssivamente una serie di iniziative politiche di alto valore con le caratteristiche di Tai'an, come il piano di implementazione per l'innovazione e il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale nella città di Tai'an, e ha lanciato il marchio di servizi governativi "Taihao", sforzandosi di creare un ambiente imprenditoriale di alto livello con i minori vincoli di approvazione, la massima efficienza e il miglior ambiente per gli investimenti.

La città di Tai'an è pioniera del sistema della "green card" per i grandi progetti di investimento nella provincia di Shandong, con la gestione di 972 procedure edilizie per 178 progetti nell'ambito della "green card" e l'accelerazione delle procedure di approvazione di oltre il 75%. Svolgere in modo innovativo l'attività "faccio cose pratiche per l'impresa", concentrarsi sui punti critici e sulle difficoltà che influiscono sullo sviluppo dell'impresa, pianificare e attuare una serie di progetti pratici ogni trimestre e aiutare l'impresa a crescere in modo qualitativamente elevato. Creare il sistema di "esperti di servizio alle imprese", fornire specialisti di servizio alle imprese, approfondire la conoscenza delle imprese per aiutarle e contribuire a eliminare il collo di bottiglia nello sviluppo. Realizzare una piattaforma di comunicazione delle politiche aziendali, selezionare e pubblicare tempestivamente l'elenco delle politiche aziendali preferenziali, diffonderle in modo attivo e accurato attraverso molteplici canali e modalità, e fruirne senza dover inoltrare richieste specifiche, in modo da superare l'"ultimo miglio" dell'attuazione delle politiche.

Al contempo, Tai'an ha promosso un maggior numero di servizi governativi da gestire online, ha lanciato in modo innovativo il marchio di servizio volontario di assistente e agente, e ha fornito alle imprese e ai progetti l'intero processo di assistente e agente in modo da "soddisfare tutti i requisiti senza interferenze". Secondo quanto riferito, Tai'an ha vinto successivamente i titoli onorifici di Top Ten Cities for Business Environment Cases of Chinese Enterprises, National Government Service Reform and Innovation Award, ecc. Alla fine di novembre di quest'anno, le entità di mercato a Tai'an erano 579.000, con un aumento dell'83,52% rispetto allo stesso periodo di cinque anni fa e 3,16 volte rispetto a dieci anni fa.

SOURCE Ufficio informazioni del governo popolare della municipalità di Tai'an