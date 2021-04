DEYANG, Cina, 15 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Il 12 aprile 2021, la controllata del Gruppo Xinsheng, Hengsheng Packaging, e la controllata del Gruppo Dongfang Precision, Fosber Asia, hanno organizzato una conferenza per la firma di un contratto strategico. Deng Jianbin, presidente del Gruppo e CEO di Xinsheng, e Qiu Yezhi, CEO globale di Dongfang Precision, sono entrambi intervenuti come rappresentanti delle rispettive aziende, firmando l'accordo di cooperazione. Più di 60 persone, tra cui KK Law, Direttore vendite di Fosber Asia, e i rappresentanti del team dirigenziale del Gruppo Xinsheng, hanno partecipato alla cerimonia della firma per testimoniare l'importante cooperazione strategica tra le due parti.