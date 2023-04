La delegazione del ritrovo giovanile Cina Africa si è recata a Tai'an

TAI'AN, Cina, 24 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Questo è un reportage dall'ufficio di Shandong dell'Hong Kong Business Daily. Dal 20 al 21 aprile una delegazione di oltre 100 persone provenienti dal ritrovo giovanile Cina Africa si è recata a Tai'an, nello Shandong, per indagare sulla rivitalizzazione rurale della città e visitare il monte Taishan.

Nella Tea Creek Valley i membri della delegazione hanno sperimentato la raccolta del tè e l'hanno provato saltato in padella nel giardino del tè. «Il tè è nato con Lu, prosperato durante Tang, sbocciato con Song e divenuto popolare nelle dinastie Ming e Qing…» Assieme alla spiegazione in merito alla storia della cultura del tè, accompagnata da un bellissimo sfondo di guqin, i membri della delegazione hanno potuto ammirare l'abilità degli artisti del tè per imparare sia la cerimonia che l'arte del tè, nonché come gustarlo. «La città di Tai'an e i suoi abitanti sono molto accoglienti e mi piace la cultura del tè del monte Taishan», ha dichiarato Geraud Randolphe Kichiedou della Costa d'Avorio.

Un fiore, un mondo, una parete, un paesaggio. Quando la delegazione è entrata nel villaggio di Beizhang, nella città di Tai'an, la prima cosa che li ha colpiti è stata la ricca e colorata pittura a muro con stili diversi. Una parete bianca grigia è stata trasformata in un'immagine colorata e gli angoli del villaggio erano intrisi di spirito artistico. I membri della delegazione sono stati rapiti dal fascino del villaggio. Alcuni membri della delegazione hanno volato usare il djembe appositamente lasciato lì, dando prova della propria abilità e guadagnandosi gli applausi dei presenti.

«Il ritmo della vita è rallentato, l'ambiente è bellissimo e il paesaggio naturale è ben equilibrato con la modernizzazione della città», ha dichiarato Francis George Woodcock delle Seychelles. Alla libreria Jiunvfeng i membri della delegazione hanno apprezzato la splendida vista dalle finestre, scambiato opinioni e osservazioni, preso dei libri dagli scaffali, che sono quindi stati sfogliati con cura, chiedendo inoltre al personale dei chiarimenti sulla pronuncia corretta. Hanno così avuto modo di sperimentare ulteriormente la vastità e la profondità della cultura cinese attraverso il profumo dei libri.

Il monte Taishan vanta splendidi paesaggi che attraggono un gran numero di turisti ogni anno. La delegazione si è recata anche lì, prendendo la funivia per osservare i paesaggi montani. «Normalmente guardavo gli altri prendere la funivia. Questo è la prima volta che la prendo di persona. Sono un po' nervoso ed emozionato. Il paesaggio della montagna è molto bello.» Mohamedou B'Neijeck dalla Mauritania ha detto che avrebbe raccontato delle bellezze di Tai'an e del monte Taishan agli amici al ritorno.

