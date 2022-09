La/Es adotta Eastman Acetate Renew per completare il suo portafoglio di soluzioni sostenibili

BEREGAZZO CON FIGLIARO, Italia, 23 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Oggi, La/Es, Laminati Estrusi Termoplastici S.r.l. annuncia che inizierà a produrre fogli di acetato utilizzando Eastman Acetate Renew in tutte le sue collezioni.

Eastman

Eastman Acetate Renew è un fiocco di acetato realizzato con una combinazione di contenuto al 60% bio-based e al 40% riciclato certificato.* Prodotto dall'innovativa tecnologia di riciclaggio molecolare di Eastman, Acetate Renew è indistinguibile dal tradizionale acetato, offrendo le stesse prestazioni di alta qualità e la stessa "sensazione ottica e al tatto" di altissimo livello che i consumatori si aspettano dagli occhiali in acetato, ma con un contenuto sostenibile fino al 100%.

La/Es porta avanti il proprio impegno a favore della sostenibilità con l'adozione di Acetate Renew. Realizzato con rifiuti di plastica difficili da riciclare, Acetato Renew aiuta a ridurre i rifiuti conferiti alle discariche e a ridurre significativamente le emissioni di gas serra. Poiché non ha alcun impatto né sull'aspetto né sulle prestazioni, Acetate Renew è ideale per le aziende di occhialeria che desiderano passare a materiali più sostenibili senza alterare il design. Il percorso di sostenibilità di La/Es è iniziato alcuni anni fa con l'introduzione di BioCell, una formula di acetato biodegradabile ad alto contenuto biologico progettata per rispondere alla crescente domanda del mercato di fogli di acetato sostenibili.

"Includendo Acetate Renew nella nostra gamma di prodotti, La/Es è in grado di offrire opzioni sostenibili su tutti i nostri modelli", ha dichiarato Luca Brugnoni, Sales Director di La/es. "Inoltre, possiamo anche combinare le tecnologie BioCell e Acetate Renew per creare fogli in acetato che contengono oltre il 90% di contenuto sostenibile: perfetti per le aziende alla ricerca del materiale più sostenibile per occhiali da sole e montature ottiche di alta qualità."

"Siamo entusiasti di collaborare con La/Es per aumentare le opzioni sostenibili per i produttori di occhiali", ha dichiarato Glenn Goldman, Global Commercial Director For Plastics di Eastman. "Molte aziende ottiche ormai vogliono produrre tutti i loro prodotti in Acetate Renewal, e la vasta gamma di modelli di La/Es ora disponibili con Acetate Renew rende questa transizione facile da realizzare."

A sostegno della trasparenza e della credibilità delle dichiarazioni di contenuto riciclato, La/Es ha ottenuto la certificazione ISCC+ per gli impianti di La/Es e Taly situati rispettivamente a Figliaro (CO) Italia e Zhongshane (Repubblica Popolare Cinese).

Informazioni su La/Es

La/es, Laminati Estrusi Termoplastici S.r.l., nasce a Figliaro, provincia di Como, nel 1956, come azienda di produzione materie plastiche, che realizza sviluppando il know how del processo di estrusione. Attualmente produce e fornisce acetato di cellulosa in fogli e granuli per i mercati dell'ottica e della gioielleria, fogli di PMMA per il settore delle incisioni e fogli di rivestimento sottili in diversi polimeri tecnici per la produzione di sci e snowboard. La/Es è strutturata in due stabilimenti di produzione in Italia e Cina ed è nota nel settore dell'ottica come un importante fornitore per tutti i clienti che hanno nelle prestazioni estetiche un importante vantaggio competitivo per la loro strategia di marketing. Per maggiori informazioni, visitare la-es.com.

Informazioni su Eastman

Fondata nel 1920, Eastman è una società globale di materiali speciali, produttrice di una vasta gamma di prodotti che fanno parte della nostra quotidianità. Al fine di migliorare la qualità della vita in maniera concreta, Eastman collabora con i clienti per fornire prodotti e soluzioni innovativi, mantenendo al contempo l'impegno a favore della sicurezza e della sostenibilità. Il modello di crescita dell'azienda, improntato all'innovazione, sfrutta piattaforme tecnologiche di altissimo livello, un profondo coinvolgimento dei clienti e lo sviluppo di applicazioni differenziate per affermarsi con maggior solidità su mercati finali attrattivi, come quello dei trasporti, dell'edilizia e della costruzione e quello dei materiali di consumo. Eastman è un'azienda globalmente inclusiva ed eterogenea, che impiega circa 14.000 persone in tutto il mondo e serve clienti in oltre 100 Paesi. La società nel 2021 ha registrato introiti pari a circa 10,5 miliardi di USD e ha la propria sede centrale a Kingsport, Tennessee, USA. Per ulteriori informazioni sul percorso di Eastman verso la sostenibilità, visitare eastman.eco.

