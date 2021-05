La leggenda del calcio Roberto Carlos diventa ambasciatore globale di Football for Friendship

Voglio augurare a tutti i partecipanti del programma sociale internazionale per bambini Football for Friendship di Gazprom buona fortuna! Football for Friendship è un emozionante progetto che offre alla generazione giovane l'opportunità di valorizzare al massimo il suo potenziale e di realizzare i propri sogni. Quest'anno Football for Friendship riunisce nuovamente giovani giocatori, giovani giornalisti e bambini di tutto il mondo con la passione per lo sport e la voglia di partecipare ad un'avventura indimenticabile.

"Con la sua fama e la sua popolarità Roberto Carlos contribuirà anche quest'anno ad entusiasmare un numero ancora maggiore di persone, soprattutto giovani per il nostro progetto e a motivarle a partecipare", ha spiegato Vladimir Serov, Global Director di F4F.

La nona stagione di Football for Friendship si svolgerà dal 14 al 29 maggio 2021 in forma digitale. Giovani giocatori tra i 12 e i 14 provenienti da 211 paesi formeranno 32 squadre amichevoli, per partecipare all'e-Championship di Football for Friendship di F4F 2021. Il campionato verrà trasmesso sulla "F4F World", il simulatore di calcio disponibile gratuitamente in 27 lingue per MS, Apple MacOS, Android e iOS.

Giovani giornalisti informeranno presso il centro stampa internazionale per bambini sugli avvenimenti della nona stagione di Football for Friendship e condivideranno con i loro colleghi i valori più importanti del programma: Amicizia, uguaglianza, lealtà, salute, pace, dedizione, vittoria, tradizioni e onore.

Anche questa volta i partecipanti di F4F vogliono aggiudicarsi un GUINNESS WORLD RECORDS™.

Cos'è Football for Friendship:

F4F nasce nel 2013. Il programma è organizzato da Gazprom e sostenuto da FIFA, UEFA e ONU. Le otto edizioni precedenti del programma hanno visto la partecipazione di 15.000 ragazzi e bambini provenienti da 211 paesi e regioni diverse. Nel 2020 fFootball for Friendship ha avuto per la prima volta luogo online su una piattaforma sviluppata appositamente.

