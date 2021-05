La légende du football Roberto Carlos devient l'ambassadeur mondial de Football for Friendship

Je voudrais souhaiter bonne chance à tous les participants du programme social international pour enfants Football for Friendship de Gazprom ! Football for Friendship est un projet passionnant qui donne à la jeune génération la possibilité de réaliser son potentiel et de concrétiser ses rêves. Cette année, Football for Friendship réunit à nouveau de jeunes joueurs, de jeunes journalistes et des enfants du monde entier, animés par la passion du sport et la recherche d'expériences inoubliables", a déclaré Roberto Carlos.

« Grâce à sa notoriété et à sa popularité, Roberto Carlos contribuera une fois de plus à inspirer et à motiver davantage de personnes, en particulier les jeunes, dans le monde entier, à s'impliquer dans notre projet », a déclaré Vladimir Serov, directeur mondial de F4F.

La neuvième saison de Football for Friendship se déroulera en format numérique du 14 au 29 mai 2021. Des jeunes joueurs de 211 pays âgés de 12 à 14 ans s'affronteront au sein de 32 équipes amicales dans le cadre de l'e-championnat Football for Friendship 2021. La compétition se déroulera dans « F4F World », le simulateur de football disponible gratuitement en 27 langues pour MS Windows, Apple macOS, Android et iOS.

Les jeunes journalistes rendront compte des événements de la neuvième saison de Football for Friendship au Centre international de presse pour enfants et partageront avec leurs collègues les valeurs clés du programme : Amitié, égalité, équité, santé, paix, dévouement, victoire, traditions et honneur.

Une fois encore, les participants au F4F auront pour objectif de remporter un titre GUINNESS WORLD RECORDS™.

https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

