La linea di custodie per iPhone 13 di elago

Silicone

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia in silicone elago è un classico e il preferito dai fan. Queste custodie hanno un tocco morbido con grande presa e protezione! La custodia in silicone elago è disponibile nei colori bianco, rosa tenue, menta, viola, nero, color pietra, blu nightglow, arancione, rosa caldo, rosso, verde notte e indaco jean!

MagSafe Silicone

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia elago MagSafe Silicone è proprio come la classica custodia in silicone ma con un forte magnete che ti permette di ricaricare con il caricatore MagSafe di Apple!

Hybrid

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia elago Hybrid è un mix di policarbonato e TPU che offre una protezione completa dall'uso quotidiano! La protezione della fotocamera fornisce uno strato extra di protezione per le tue incredibili fotocamere. Questa custodia è senza sbavature ed è anti-ingiallimento.

Glide

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia elago Glide è tornata! Questa custodia ha un retro smerigliato/trasparente con un accento colorato! Questa custodia aggiunge un tocco di colore a una custodia semplice ed è perfetta per chiunque ami un design a colori! Le custodie elago Glide per l'iphone 13 saranno disponibili in una varietà di colori diversi!

Pebble

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia elago Pebble è una custodia testurizzata con uno speciale rivestimento misto di vera pietra con vernice, che le conferisce un aspetto unico!

Urban Clear

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia elago Urban Clear è una semplice custodia trasparente aggiornata! Questa custodia è stata progettata per essere sottile pur fornendo una grande presa. Questa custodia ha un design arrotondato per far sentire il tuo iPhone più naturale nella tua mano. Include un modello a strisce all'interno dandogli un effetto fresco. Non c'è niente di semplice in questo caso!

Armor

iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia elago Armor è la nuova custodia per il trasporto quotidiano di cui hai bisogno! Questa custodia è forte e resistente, ma allo stesso tempo sottile. Lo stile elegante non sacrifica la protezione ed è realizzata in TPU.

elago è un'azienda di design prima di tutto. Il loro motto è "semplice raffinatezza" perché creano prodotti che sono utili ed estetici. Tutti i loro progetti sono creati in-house da zero, il che assicura che il prodotto che si ottiene è orientato al dettaglio e funziona perfettamente.

elago ha iniziato a San Diego, CA nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi internazionali di design tra cui Spark Awards e reddot awards.

