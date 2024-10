LA MAISON COURVOISIER RINASCE DOPO UN RESTAURO PLURIENNALE A JARNAC

Rendendo omaggio a quasi 200 anni di storia e savoir-faire, la Maison, ricca di design eccezionali che mettono in risalto i vigneti circostanti, il terroir e il ricco paesaggio della regione, è pronta ad accogliere ospiti stimati da tutto il mondo a partire da ottobre 2024.

Situato nel cuore di Jarnac, di fronte al fiume Charente, questo splendido edificio, originariamente costruito nel 1857, si ispira all'iconico "Pavillon de Flore" del Museo del Louvre di Parigi, un luogo caro al fondatore della Maison, Félix Courvoisier. Félix era un visionario e un padrone di casa ospitale. Quando lanciò il marchio nel 1828, immaginò uno spazio caldo e accogliente in cui amici e familiari potessero condividere la sua visione unica della "gioia di vivere". Questa sede recentemente ristrutturata continuerà a essere per Courvoisier un faro di ispirazione, innovazione e formazione a livello mondiale.

UN TESORO ARCHITETTONICO E ARTISTICO

La trasformazione della Maison Courvoisier, disposta su cinque piani, è frutto della collaborazione con Gilles & Boissier, uno studio di design internazionale noto per progetti di alto livello. Guidati da Patrick Gilles e Dorothée Boissier, la loro eredità francese e visione artistica fondono il savoir-faire di Courvoisier con la ricca storia e il terroir della casa.

Tra gli spazi principali figurano un elegante Bar Lounge rosso, curato dalla storica Isabelle Vignon, e una sala degustazione di cognac con opere d'arte di François Houtin. La sala da pranzo, con un tavolo in marmo e palissandro e pannelli in legno intagliato da Zoé Ouvrier, è il fulcro di esclusive cene di coppia. Il design di Gilles & Boissier riflette sottilmente il processo di invecchiamento del cognac, con pareti dipinte a mano che passano da tonalità vivaci a toni ambrati profondi.

In tutta la casa, opere d'arte degli artisti francesiZoé Ouvrier, Anne-Charlotte Saliba, François Houtin, Lilian Daubisse e Carole Descordes, Molly Gambardella dagli Stati Uniti e Veronique Van der Esch dal Belgio esprimono ciascuna la natura e ciò che il DNA di Courvoisier significava per loro attraverso la propria prospettiva. Che si tratti di giocare con i materiali riciclabili utilizzati per spedire le bottiglie di cognac, di delicate rifiniture in carta e lamina d'oro, di straordinarie incisioni su legno fatte a mano o di un monumentale ritratto dello stesso Félix, ogni pezzo si abbina perfettamente agli ambienti raffinati della Maison.

Il restauro della Maison Courvoisier è uno dei progetti più importanti di Gilles & Boissier in Francia. Raccontano Gilles e Boissier:

"Abbiamo affrontato questo progetto con orgoglio, fondendo la ricca tradizione del castello con l'eccellenza del marchio. Il nostro obiettivo era quello di onorare l'eredità della Maison, infondendo al contempo una nuova energia che riflettesse i valori e la visione futura di Courvoisier. Ogni dettaglio, compresa la panca ricavata dal legno della cantina, riflette la storia radicata del marchio".

COGNAC SENZA PARI

Courvoisier offre una gamma di cognac di fama mondiale, tutti miscelati nel suo stile floreale distintivo, il "cognac in fiore". Sono i classici VS, VSOP, XO e la Prestige Collection, che comprende XO Royal, Extra e L'Essence de Courvoisier. Grazie alla collaborazione con artigiani e viticoltori locali, il marchio crea cognac equilibrati e di alta qualità. Con il suo gusto leggero e brillante, il Courvoisier è perfetto per ogni occasione: servito liscio, abbinato al cibo o in cocktail come il Courvoisier Gala.

Spiega il Maestro miscelatore della Maison Courvoisier, Thibaut Hontanx: "La nostra tradizione si fonda su cognac rari ed eccezionali che maturano nelle nostre cantine. Il recente restauro offre uno sfondo perfetto che esalta il carattere distintivo delle nostre miscele, proprio come la Maison stessa".

OMAGGIO AL PASSATO E VISIONI DEL FUTURO

La riapertura della Maison Courvoisier segna un nuovo capitolo che unisce tradizione e innovazione, invitando gli ospiti a scoprire la ricca tradizione e la visione futura di Courvoisier. Sebbene l'accesso rimanga limitato, durante tutto l'anno saranno disponibili visite guidate e degustazioni, con pernottamenti esclusivi organizzati in determinati periodi.

Accanto alla Maison, il Centro visitatori sarà aperto tutto l'anno e offrirà agli ospiti la possibilità di degustare e imbottigliare il cognac direttamente dalle botti del Maestro miscelatore.

Conclude Augustin Depardon, Amministratore delegato della Maison of Cognac and Champagne del Gruppo Campari: "Situata fieramente sul fiume Charente, la Maison Courvoisier è un pezzo di storia francese che aveva bisogno di essere rilanciata dopo anni di inutilizzo. È una parte iconica del tessuto della regione di Cognac fin dal 1828 e siamo orgogliosi della sua eredità. Questo progetto di restauro nasceva dall'esigenza di rispettare e rendere omaggio al nostro passato, gettando al contempo le basi per lo splendido futuro di Courvoisier".

Per maggiori informazioni visitare www.courvoisier.com.

*In base a 20 delle principali competizioni di liquori dal 2019.

CONTATTO: Produzioni articolate, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2528817/Maison_Courvoisier.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526850/Maison_Courvoisier_salon_bar.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526851/Maison_Courvoisier_Entrance_Hall.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526852/Maison_Courvoisier_salon_fondateur.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526853/Maison_Courvoisier_liqour.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526854/Maison_Courvoisier_salon.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526855/Maison_Courvoisier_master_blender.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1746330/Maison_Courvoisier_Logo.jpg