La Michter's distribuisce il suo Bourbon 10 anni

La Michter's possiede una lunga tradizione nell'offrire American whiskey tradizionali di qualità impareggiabile. Con ognuna delle sue offerte a produzione limitata invecchiate fino alla loro massima maturazione, il famoso portafoglio della Michter's comprende bourbon, rye, sour mash whisky, e American whiskey. Jim Murray's Whisky Bible 2020 Edition ha nominato il Bourbon 20 anni della Michter's "Best Bourbon, 16 to 20 Years" (Categoria Miglior Burbon, 16-20 anni). Nel gennaio 2020, per il secondo anno consecutivo, Michter's è stato nominato il marchio #1 Top Trending American Whiskey dal Drinks International nel suo Annual Brands Report.