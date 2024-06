Michter's Distillery lancia la Legacy Series 2024

LOUISVILLE, Ky., 26 giugno 2024 /PRNewswire/ -- A luglio, con il giusto tempismo per il 248° compleanno dell'America, Michter's Distillery lancia la sua Legacy Series. Composta da Shenk's Homestead Kentucky Sour Mash Whiskey e Bomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon, questa versione speciale è datata con l'annata di imbottigliamento, in questo caso il 2024.

Michter's Distillery to Release 2024 Legacy Series

Ogni Shenk's e ogni Bomberger's prodotto è diverso da quello degli anni precedenti. "Sebbene vi sia una certa continuità di anno in anno, il nostro team di produzione apporta modifiche creative a ogni edizione di questi whisky", ha osservato il presidente di Michter's Joseph J. Magliocco.

Nel 1753, il contadino mennonita svizzero John Shenk fondò la distilleria Shenk in Pennsylvania. Successivamente ribattezzata Bomberger's Distillery nel 1800, la distilleria cambiò nuovamente nome in Michter's Distillery a metà del XX secolo. È questa eredità che la Legacy Series di Michter's intende onorare.

Il mastro distillatore di Michter's, Dan McKee, ha dichiarato: "Nell'edizione 2024 di Shenk's abbiamo utilizzato segale, malto di segale e per la prima volta malto caramellato, che offre una piacevole cremosità che va a completare le qualità erbacee e le note speziate del whisky". Tra le botti utilizzate nella produzione di Shenk's si annovera il rovere proveniente dalla regione francese dei Vosgi, che viene essiccato all'aria e stagionato per 24 mesi prima di essere tostato secondo le rigorose specifiche di Michter's.

Come per Shenk's, l'edizione 2024 di Bomberger's contiene tra gli ingredienti un po' di segale maltata. "L'edizione di quest'anno di Shenk's e Bomberger's riflette la passione che il team ha per la creazione di whisky emozionanti con un tocco ponderato di sperimentazione", ha commentato Andrea Wilson, responsabile dell'invecchiamento in Michter's. "L'edizione 2024 di Bomberger's porta avanti l'uso di alcune querce Chinquapin (Quercus muehlenbergii) per accentuare le note di cioccolato fondente e frutta cotta in questo grande whisky, completate dalle note speziate che offrono un carattere audace, complessità ricca ed equilibrata e un finale caldo e persistente che va a chiudere il piacere del sorso". La quercia Chinquapin di quest'anno è stata essiccata all'aria e stagionata all'aperto per 36 mesi prima di essere tostata e carbonizzata.

Shenk's ha una gradazione alcolica di 91,2 (45,6% ABV) e un prezzo al dettaglio suggerito negli Stati Uniti di $ 110. Bomberger's ha una gradazione alcolica di 108 (54% ABV) e un prezzo al dettaglio suggerito negli Stati Uniti di $ 120.

Alla fine di ottobre 2023, la storia del whisky è stata scritta quando la pubblicazione britannica Drinks International ha annunciato i risultati di un sondaggio condotto da un'accademia di esperti indipendenti di whisky, giornalisti, baristi e acquirenti di bevande a livello mondiale provenienti da più di 20 paesi. Un whisky americano (Michter's) è stato infine votato come il whisky più ammirato al mondo. Michter's vanta una ricca e lunga tradizione nell'offrire tradizionali whisky statunitensi di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue offerte in produzione limitata invecchiate alla maturità di picco, l'acclamato portafoglio di Michter's consiste di bourbon, rye, sour mash whisky e whisky statunitense. Per ulteriori informazioni su Michter's, visitare il sito michters.com oppure seguirci su Instagram, Facebook e X.

