La modella Maya Henry apre la sfilata di Alta Moda di Dolce & Gabbana a Città del Messico

NEW YORK, 23 aprile 2018 /PRNewswire/ -- Maya Henry, modella, attrice e star del reality "Hangin' with Los Henrys," ha aperto l'attesissima sfilata di Dolce & Gabbana Alta Moda Alta Sartoria al Soumaya Museum di Città del Messico. Per l'occasione, Maya ha indossato un meraviglioso abito haute couture Dolce & Gabbana decorato con ricami florali e tempestato di gioielli, oltre una ghirlanda di fiori tra i capelli.

Model Maya Henry Opens Dolce & Gabbana Alta Moda Couture 2018 Fashion Show in Mexico City Maya Henry (Photo credit: @maya_henry)

La sfilata ha avuto luogo nelle sale del Soumaya Museum, nell'esclusivo distretto di Polanco. Le modelle hanno sfilato tra le opere d'arte e le preziose sculture esposte. Tutta la famiglia Henry (le star di "Hangin with Los Henrys") è accorsa a supportare il debutto di Maya. Hanno inoltre partecipato alla sfilata i modelli e influencer Michelle Salas, Diego Boneta e Junapa Zurita. Tra i presenti, l'attrice e musa di Dolce & Gabbana, Sophia Loren.

Dolce & Gabbana hanno presentato uno show simile all'inizio del mese per la collezione donna Alta Moda a New York City, a cui Maya aveva assistito con un posto in prima fila. La sfilata di New York City è stata aperta dalla supermodel Karlie Kloss.

Maya Henry è una modella e attrice di San Antonio, Texas ed è protagonista, assieme alla famiglia di origini messicano-americane di "Hangin' with Los Henrys", un reality di enorme successo che ha ottenuto su YouTube oltre 20.000.000 visualizzazioni. Il suo imminente debutto al cinema, "Carte Blanche", con Dylan Sprouse, Suki Waterhouse e Jack Kilmer uscirà nel 2019. Di recente, è comparsa con Joe Jonas nel video dei DNCE "Kissing Strangers."

Informazioni su "Hangin' with Los Henrys"

Gli Henry sono una facoltosa famiglia mista, messicano-americana, di San Antonio, Texas. Il capofamiglia, il potente avvocato Thomas J. Henry, è noto per organizzare lussuosi party costellati di stelle. Nel 2016, la Quinceañera costata 6 milioni di dollari organizzata per la figlia, la modella e attrice Maya Henry, è diventata virale, al punto di arrivare sugli schermi di Steve Harvey Show e Inside Edition. Nel 2017, la festa di compleanno di Thomas Henry Jr., per cui sono stati spesi 4 milioni di dollari, ha visto la partecipazione di una serie di ospiti d'eccezione tra artisti e celebrità quali J Balvin, Diplo, Migos e DJ Ruckus.

La mini-serie del reality show, "Hangin with Los Henrys" ha debuttato su YouTube il 13 dicembre 2017. Il programma si incentra su Thomas "Tom" e Azteca Henry e i loro due figli, Thomas Jr. e Maya Henry. Tra i protagonisti anche "Abuelita," Teresa Crawford, che vive con la famiglia nella loro magione di San Antonio.

Thomas J. Henry è un avvocato e filantropo del Texas. Ha fondato la Thomas J. Henry Injury Attorneys, società nazionale specializzata in infortunistica. È comparso sulle pagine di Newsweek Magazine, Parenting Magazine, Forbes e Fortune per i premi multimilionari da record che ha fatto vincere ai suoi clienti.

