La mostra "Tutto ciò che tu apprezzi - Per un mondo libero da armi nucleari" è stata presentata in Kazakhstan

NUR-SULTAN, Kazakistan e TOKYO, 7 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- La mostra "Tutto ciò che tu apprezzi - Per un mondo libero da armi nucleari" è esposta nella Biblioteca del Primo Presidente della Repubblica del Kazakistan - Elbasy, in Nur-Sultan (Astana), dal 2 al 13 ottobre, per celebrare il 30° anniversario della fine dei test delle armi nucleari nel sito di test delle armi nucleari Semipalatinsk e del 10° anniversario del Trattato su una Zona Senza Armi Nucleari in Asia centrale (CANWFZ).

Con circa 1,5 milioni e mezzo di persone che hanno subito gli effetti dei test di 456 armi nucleari a Semipalatinsk nell'arco di 40 anni, il Kazakistan è noto per il suo impegno a liberare il mondo dalle armi nucleari. Il 29 agosto di quest'anno è diventato il 26° paese al mondo a sancire il Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari.

Co-sponsorizzata dalla Soka Gakkai International (SGI), dalla Campagna Internazionale per l'Abolizione delle Armi Nucleari (ICAN) e dalla Biblioteca del Primo Presidente della Repubblica del Kazakistan - Elbasy, questa mostra di "Tutto ciò che tu apprezzi" mira ad attirare il sostegno per il trattato di messa al bando del nucleare e a suscitare ulteriore interesse per questo tema in Asia centrale. Il Kazakistan è il 21° paese in cui è stata mostrata, e questa è la prima esposizione in lingua russa.

La mostra chiede agli spettatori di considerare come tutto ciò che apprezzano nella vita sarebbe minacciato dalle armi nucleari. Questa, riesamina la questione delle armi nucleari da diverse prospettive, compresi gli aspetti ambientali, medici, economici, dei diritti umani, energetici, spirituali, di genere, generazionali e di sicurezza.

Amerkhan Rakhimzhanov, Direttore della Biblioteca del Primo Presidente della Repubblica del Kazakistan - Elbasy, Kuanysh Sultanov, Presidente della Commissione per i Diritti Umani del Kazakistan, e Hirotsugu Terasaki, Direttore Generale di Pace e Questioni Globali della SGI, hanno parlato alla cerimonia di apertura alla quale hanno partecipato 100 persone.

Amerkhan Rakhimzhanov ha commentato: "È particolarmente emozionante per me tenere in questo edificio questa mostra itinerante. La Biblioteca del Primo Presidente apprezza profondamente i partenariati con persone locali e internazionali che la pensano allo stesso modo."

Nel suo messaggio all'apertura (https://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/lect/20191001-msg-nuke-abol-kazakhstan.html), il Presidente del SGI, Daisaku Ikeda, ha espresso il suo rispetto per i contributi del Kazakhstan nell'abolizione del nucleare, dichiarando: "Semipalatinsk è stata la sede della cerimonia di firma del Trattato su una Zona Senza Armi Nucleari in Asia centrale. Questo è stato anche un sito fondamentale per un movimento popolare che si opponeva alle armi nucleari..., il Nevada-Semipalatinsk Movement che si è sviluppato notoriamente in uno sforzo globale di base per vietare i test di armi nucleari e le armi nucleari stesse."

La mostra "Tutto ciò che tu apprezzi - Per un mondo libero da armi nucleari" (https://www.sgi.org/in-focus/2012/eyt-world-free-nuclear-weapons.html) è stata creata insieme dalla Soka Gakkai International (SGI) Buddhist network e Campagna Internazionale per l'Abolizione delle Armi Nucleari (ICAN), vincitrice del Premio Nobel 2017. Questa è stata presentata per la prima volta nel 2012 a Hiroshima ed è stata esposta in 90 città in tutto il mondo.

www.sgi.org

Contatto:

Joan Anderson

Ufficio informazioni per il pubblico

Soka Gakkai International

+81-80-5957-4711

anderson[at]soka.jp

SOURCE Soka Gakkai International