La nuova app Motif™ per iOS rende ancora più facile e veloce creare fotolibri personalizzati anche fuori casa

L'estensione per stampa fotografica N°1 su Mac ora disponibile per iPhone e iPad

CHICAGO, 1 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Motif™, l'app per la creazione di fotolibri personalizzati approvata da Apple, ha annunciato oggi il lancio dell'app gratuita per iOS, che consentirà di utilizzare l'estensione per fotolibri per desktop macOS N°1 sugli iPhone e iPad attualmente in uso, stimati in oltre 1 miliardo. L'app è disponibile in 32 Paesi in tutto il mondo, tra cui Francia, Germania e Italia, e può essere tradotta in 5 lingue. L'app Motif si sincronizza direttamente con la libreria dell'app di Foto per iOS, consentendo agli utenti di creare splendidi fotolibri personalizzati dall'aspetto professionale utilizzando direttamente le foto archiviate sul loro dispositivo, in modo veloce, facile e conveniente.

Lanciata a luglio 2018 come estensione nativa macOS, Motif ha rapidamente conquistato un posto d'onore tra le estensioni di Apple nel Mac App Store. La piattaforma è molto apprezzata dagli utenti Mac per la capacità di dare nuova vita alle loro foto grazie a una tecnologia avanzata, a strumenti di editing intuitivi e a un facile processo di personalizzazione. Giusto in tempo per le festività, all'estensione desktop va ad aggiungersi ora Motif per iOS, che offre la possibilità di creare meravigliosi fotolibri con un semplice tocco, anche fuori casa.

L'app Motif per iOS è progettata per essere facilmente utilizzabile. Un'interfaccia chiara e intuitiva consente di accedere direttamente alle funzionalità di editing di pagine, immagini e testo e di organizzazione generale del fotolibro con pochi semplici tocchi. Sia che tu sia alla ricerca di un tema per il design generale del fotolibro o di specifici layout per una pagina singola o doppia, Motif ti propone una gamma completa di opzioni con le immagini collocate al posto giusto e inserite nel contesto. Un semplice wizard in tre passaggi ti guida attraverso il processo di creazione del fotolibro in un attimo. Le caratteristiche principali comprendono:

Sincronizzazione diretta con la tua libreria di foto: Non è necessario esportare o caricare le foto; Motif utilizza localmente le immagini e gli album presenti nell'app Foto del tuo dispositivo, evitando di farti perdere tempo per esportare o caricare le immagini altrove. Gli algoritmi di apprendimento automatico di Motif creano ricordi dalle tue foto dando risalto alle tue ultime vacanze, agli eventi familiari e ad altri momenti importanti che puoi trasformare in un fotolibro personalizzato in pochi secondi.

Non è necessario esportare o caricare le foto; Motif utilizza localmente le immagini e gli album presenti nell'app tuo dispositivo, evitando di farti perdere tempo per esportare o caricare le immagini altrove. Gli algoritmi di apprendimento automatico di Motif creano ricordi dalle tue foto dando risalto alle tue ultime vacanze, agli eventi familiari e ad altri momenti importanti che puoi trasformare in un fotolibro personalizzato in pochi secondi. Selezione delle tue immagini migliori: La tecnologia intelligente di Motif passa in rassegna migliaia di foto analizzando per te la qualità complessiva delle immagini e la loro somiglianza per individuare eventuali duplicati e suggerendoti le migliori da utilizzare. Per farlo, controlla la messa a fuoco, la nitidezza, i soggetti, i volti, l'orientamento dell'immagine, i panorami e molto altro; inoltre, elimina le immagini indesiderate come gli screenshot.

La tecnologia intelligente di Motif passa in rassegna migliaia di foto analizzando per te la qualità complessiva delle immagini e la loro somiglianza per individuare eventuali duplicati e suggerendoti le migliori da utilizzare. Per farlo, controlla la messa a fuoco, la nitidezza, i soggetti, i volti, l'orientamento dell'immagine, i panorami e molto altro; inoltre, elimina le immagini indesiderate come gli screenshot. Creazione automatica del layout del tuo fotolibro: Motif trasferisce automaticamente le immagini selezionate in oltre 80 layout professionali, scegliendo le migliori combinazioni di composizione verticale e orizzontale e centrando e ritagliando alla perfezione i soggetti per adattare l'immagine al layout. In alternativa, puoi creare la tua combinazione e personalizzarla con il tuo tocco di stile.

Motif trasferisce automaticamente le immagini selezionate in oltre 80 layout professionali, scegliendo le migliori combinazioni di composizione verticale e orizzontale e centrando e ritagliando alla perfezione i soggetti per adattare l'immagine al layout. In alternativa, puoi creare la tua combinazione e personalizzarla con il tuo tocco di stile. Qualità fotografica di prim'ordine Motif è un marchio da sempre dedicato alla fotografia, pertanto ogni fotolibro presenta temi essenziali e un look professionale di alta qualità. Gli utenti possono digitare o dettare il testo e personalizzare le pagine con tocchi di colore, motivi e temi creati da professionisti.

"Un anno dopo il trionfante lancio di Motif, sapevamo che il passo naturale successivo non poteva essere che un'espansione per iOS, per portare questa funzionalità all'intero ecosistema degli utenti iPhone e iPad", ha dichiarato Craig Bauer, Direttore Globale di Motif. "Milioni di persone oggi hanno accesso alle semplici funzionalità e alla tecnologia avanzata offerte da Motif per creare i prodotti fotografici più belli e professionali disponibili sul mercato".

Trova la nuova app Motif nell'App Store iOS, disponibile in Europa. L'app è gratuita; il prezzo dei fotolibri parte da 9,99 € con copertina flessibile e da 19,99 € con copertina rigida. Per maggiori informazioni, visita www.motifphotos.com.

Motif

Motif è un'app per iOS e macOS per la creazione di fotolibri curati nei minimi dettagli destinata agli utenti Apple negli Stati Uniti, Canada ed Europa. Creata dalla RR Donnelley, a partire dal 2005 Motif ha fornito servizi di stampa ad Apple e oggi impiega le stesse strutture, personale, materiali, processi e macchine da stampa per i propri progetti fotografici. Come app nativa per macOS, Motif offre agli utenti Mac prestazioni superiori e funzionalità perfette per creare fotolibri, calendari e cartoline. Oggi offre anche un servizio completo di creazione di fotolibri per iPhone e iPad. Motif si distingue per i materiali sostenibili e durevoli oltre che per altre caratteristiche esclusive come l'analisi delle immagini, i layout interattivi e la centratura e il ritaglio dei soggetti. Per ulteriori informazioni, visita il sito web di Motif www.motifphotos.com.

RRD

RRD è un fornitore leader di mercato nel campo delle soluzioni multicanale per le comunicazioni commerciali e aziendali su scala globale. Con oltre 50.000 clienti e 43.000 dipendenti in 34 Paesi, RRD offre la gamma più completa di soluzioni sviluppate per aiutare le aziende, dalle piccole imprese alle grandi multinazionali, a ottimizzare il coinvolgimento del cliente e snellire le operazioni commerciali lungo l'intero percorso di interazione con la clientela. RRD offre un portafoglio completo di competenze, esperienza e portata che consente alle organizzazioni di tutto il mondo di creare, gestire, fornire e ottimizzare le loro strategie di comunicazione commerciale e aziendale.

Contatti per i media

Resonance

+44(0)208-819-3170

Motif@resonancecrowd.com

Related Links

https://www.motifphotos.com



SOURCE Motif