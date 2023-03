La nuova unità di pallettizzazione Sidel agile e compatta unisce robotica e cobotica

PARMA, Italia, 16 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Sidel amplia la sua linea di pallettizzatori con il nuovo modello a elevate performance RoboAccess_Pal S. La nuova unità di pallettizzazione, che sarà presentata a Interpack, racchiude il meglio della cobotica e della robotica in un'unica macchina. È una soluzione unica nel suo genere che offre maggiore agilità, operatività e compattezza ai segmenti di mercato degli alimenti e dei prodotti per la cura della casa e della persona (FHPC).

Figure 1

Con l'introduzione della cobotica nella pallettizzazione, Sidel è riuscita a rispondere alla crescente domanda di mercato di celle estremamente compatte ed economiche, che generalmente sostituiscono le operazioni manuali.

Per le linee più impegnative, in cui i bracci robotici possono offrire performance tecniche superiori, Sidel ha attinto all'esperienza maturata in oltre 50 anni di lavoro nel settore della pallettizzazione per creare una soluzione "all-in-one", che affianca a un ingombro molto ridotto un rapido ritorno sull'investimento, oltre a una velocità e un carico utile più elevati.

RoboAccess_Pal S offre cadenze fino a 12 cicli al minuto e consente un carico utile fino a 25 kg, assicurando un ritorno sull'investimento molto veloce che corrisponde in genere a uno o due anni. Questa soluzione di pallettizzazione offre un nuovo livello di compattezza, con un ingombro inferiore a 12 m² per due stazioni e una significativa altezza dei pallet, pari a 1700 mm.

"Abbiamo progettato RoboAccess_Pal S per realizzare una soluzione che riuscisse a offrire il meglio della robotica e della cobotica, soddisfacendo le esigenze dei nostri clienti in un'ampia varietà di applicazioni e categorie di mercato", afferma Fabien Chiron, Innovation Manager for Palletising Product Line. "Con oltre 1300 pallettizzatori robotici installati nel mondo, dal 2011 Sidel è leader anche nell'implementazione della robotica collaborativa. Abbiamo fatto leva su questo know-how ampliato per offrire una soluzione mista innovativa con nuovissime funzioni aggiuntive".

Disponibile tra sole dieci settimane, RoboAccess_Pal S integra tre nuove funzioni brevettate per offrire un livello ancora più elevato di agilità, operatività e compattezza. La testa di serraggio alleggerita, stampata in 3D con fibra di carbonio, aumenta il carico utile e riduce l'ingombro complessivo della macchina, permettendo di gestire un'ampia varietà di imballaggi secondari. Inoltre, il sistema di protezione pieghevole brevettato consente agevoli operazioni di movimentazione con le funzioni Plug & Play. Sidel si impegna a garantire un elevato livello di sicurezza; per questa ragione una barriera fisica mobile brevettata garantisce la protezione dell'operatore durante l'ingresso e la rimozione dei pallet, oltre a contribuire a ridurre ulteriormente l'ingombro della macchina.

Sidel presenterà in anteprima la nuova soluzione di pallettizzazione a Interpack, la fiera internazionale dedicata al packaging che si terrà dal 4 al 10 maggio a Düsseldorf, in Germania. Visitatori e giornalisti sono invitati a visitare lo stand Sidel per saperne di più (Padiglione 13, Stand B47).

Esplorate il concept di RoboAccess_Pal S e scoprite come ottenere questo tipo di supporto per la vostra azienda sul sito Internet di Sidel.

Nota editoriale:

Le immagini contenute nel presente documento hanno unicamente scopo illustrativo e non possono essere utilizzate per la riproduzione. Fare clic qui per accedere alle immagini ad alta risoluzione di questo articolo.

Per richieste di natura editoriale, pubblicitaria o relative a sponsorizzazioni, contattare TALA:

Chris Mortley, Account Director

Tel.: +44 (0) 7581 061616

E-mail: [email protected]

Oppure

Beth Milton, Senior Account Executive

Tel.: +44 (0) 7940 270338

E-mail: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2033855/Sidel.jpg

SOURCE Sidel